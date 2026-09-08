Άφωνοι οι αρχαιολόγοι: Πολεμιστές έφτιαχναν αξεσουάρ με το δέρμα των εχθρών τους πριν από 2.000 χρόνια – Τρομακτική ανακάλυψη

Η ιστορία των αρχαίων Σκύθων ως τρομακτικών πολεμιστών χρονολογείται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Τώρα μία μεγάλη έρευνα από αν...











Η ανατριχιαστική αναφορά του Ηρόδοτου



Ο Ηρόδοτος ανέφερε ότι οι νομάδες πολεμιστές χρησιμοποιούσαν τα κρανία των θυμάτων σαν ποτήρια, έπιναν το αίμα των εχθρών τους και χρησιμοποιούσαν το τριχωτό της κεφαλής τους ως πετσέτα για τα χέρια. «Πολλοί επίσης βγάζουν το δέρμα, τα νύχια και τα πάντα, από τα δεξιά χέρια των νεκρών εχθρών τους και φτιάχνουν καλύμματα για τις φαρέτρες τους», έγραψε ο ιστορικός





Μέχρι σήμερα έπρεπε να δεχτούμε αυτό το στοιχείο ως πραγματικό μόνο από την αφήγηση του Ηρόδοτου. Ωστόσο οι συγγραφείς μιας νέας μελέτης έδωσαν επιτέλους επιστημονική επικύρωση για αυτούς τους τρομακτικούς ισχυρισμούς. Οι ερευνητές κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα είδη από τα οποία ελήφθη κάθε κομμάτι δέρματος χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνικών για την ανάλυση των πρωτεϊνών σε 45 δείγματα δέρματος που ανακτήθηκαν από 14 διαφορετικές τοποθεσίες Σκύθων στη νότια Ουκρανία.





Τα αντικείμενα των Σκύθων, ανάμεσα τους και τα ανθρώπινα δέρματα, που εξέτασαν οι ανθρωπολόγοι. Πηγή: PLOS ONE



Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές



Οι ερευνητές ανέλυσαν 45 δείγματα δέρματος που συλλέχθηκαν από 14 τοποθεσίες όπου είχαν ζήσει οι Σκύθες και γίνονται ανασκαφές. Χρησιμοποίησαν μια ποικιλία τεχνικών παλαιοπρωτεωμικής. Κατάφεραν να προσδιορίσουν την προέλευση όλων εκτός από δύο. Τα περισσότερα ήταν φτιαγμένα από δέρμα αλόγου, βοοειδών, κατσίκας ή προβάτου. Ωστόσο αυτά τα δύο είχαν προέλθει από ανθρώπινη πηγή.













Η περαιτέρω εξέταση των δύο δειγμάτων ανθρώπινου δέρματος αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο στα επάνω μέρη που είχαν οι φαρέτρες. Το υπόλοιπο τμήμα ήταν φτιαγμένο από δέρμα ζώων.



Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Σκύθες δεν ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν ανθρώπινο δέρμα. Σε όλη την ιστορία το ανθρώπινο δέρμα έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοδεσίας και της δημιουργίας μακάβριων αντικειμένων. Η ανακάλυψη ανθρώπινου δέρματος στις φαρέτρες των Σκύθων παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις πρακτικές στον πολιτισμό τους. Οι ερευνητές ανέλυσαν 45 δείγματα δέρματος που συλλέχθηκαν από 14 τοποθεσίες όπου είχαν ζήσει οι Σκύθες και γίνονται ανασκαφές. Χρησιμοποίησαν μια ποικιλία τεχνικών παλαιοπρωτεωμικής. Κατάφεραν να προσδιορίσουν την προέλευση όλων εκτός από δύο. Τα περισσότερα ήταν φτιαγμένα από δέρμα αλόγου, βοοειδών, κατσίκας ή προβάτου. Ωστόσο αυτά τα δύο είχαν προέλθει από ανθρώπινη πηγή.Η περαιτέρω εξέταση των δύο δειγμάτων ανθρώπινου δέρματος αποκάλυψε ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο στα επάνω μέρη που είχαν οι φαρέτρες. Το υπόλοιπο τμήμα ήταν φτιαγμένο από δέρμα ζώων.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Σκύθες δεν ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν ανθρώπινο δέρμα. Σε όλη την ιστορία το ανθρώπινο δέρμα έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοδεσίας και της δημιουργίας μακάβριων αντικειμένων. Η ανακάλυψη ανθρώπινου δέρματος στις φαρέτρες των Σκύθων παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τις πρακτικές στον πολιτισμό τους.



Τα δύο σενάρια



Σύμφωνα με μια θεωρία, η χρήση ανθρώπινου δέρματος μπορεί να έχει συνδεθεί με θρησκευτικές ή τελετουργικές πεποιθήσεις. Οι Σκύθες ήταν γνωστοί για τις περίπλοκες ταφικές πρακτικές τους, οι οποίες συχνά περιλάμβαναν περίτεχνα τελετουργικά ταφής και την ένταξη πολύτιμων αντικειμένων σε τάφους. Δέρμα ανθρώπινου δέρματος μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να τιμήσουν τη μνήμη ενός νεκρού.



Ένα άλλο σενάριο για την χρήση ανθρώπινου δέρματος είναι ότι λειτούργησε ως ένα σύμβολο κατάκτησης και κυριαρχίας των Σκύθων έναντι των εχθρών τους. Οι Σκύθες ήταν επιδέξιοι πολεμιστές που συγκρούονταν συχνά με γειτονικές φυλές. Η δημιουργία δερμάτινων αντικειμένων από δέρματα ηττημένων εχθρών θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος για να επιδείξουν την δύναμή τους και να εκφοβίσουν τους αντιπάλους τους.



Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν στόχο να επικυρώνουν θρύλους για τους προϊστορικούς Σκύθες μαχητές αλλά και να δείξουν ότι κατασκεύαζαν τις φαρέτρες τους από υλικά που ήταν εύκολα προσβάσιμα.



πηγή: Σύμφωνα με μια θεωρία, η χρήση ανθρώπινου δέρματος μπορεί να έχει συνδεθεί με θρησκευτικές ή τελετουργικές πεποιθήσεις. Οι Σκύθες ήταν γνωστοί για τις περίπλοκες ταφικές πρακτικές τους, οι οποίες συχνά περιλάμβαναν περίτεχνα τελετουργικά ταφής και την ένταξη πολύτιμων αντικειμένων σε τάφους. Δέρμα ανθρώπινου δέρματος μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να τιμήσουν τη μνήμη ενός νεκρού.Ένα άλλο σενάριο για την χρήση ανθρώπινου δέρματος είναι ότι λειτούργησε ως ένα σύμβολο κατάκτησης και κυριαρχίας των Σκύθων έναντι των εχθρών τους. Οι Σκύθες ήταν επιδέξιοι πολεμιστές που συγκρούονταν συχνά με γειτονικές φυλές. Η δημιουργία δερμάτινων αντικειμένων από δέρματα ηττημένων εχθρών θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος για να επιδείξουν την δύναμή τους και να εκφοβίσουν τους αντιπάλους τους.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν είχαν στόχο να επικυρώνουν θρύλους για τους προϊστορικούς Σκύθες μαχητές αλλά και να δείξουν ότι κατασκεύαζαν τις φαρέτρες τους από υλικά που ήταν εύκολα προσβάσιμα.πηγή:

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι Σκύθες πολεμιστές έφεραν τα βέλη τους σε δερμάτινες φαρέτρες που είχαν φτιαχτεί από το δέρμα των ηττημένων εχθρών τους. Οι Σκύθες (6ος έως 3ος αι. π.Χ.) ήταν νομαδικές φυλές γνωστές για την άγρια φύση τους και την εξαιρετική ικανότητα τους στην ιππασία.Προέρχονταν από τις αρχαίες ευρασιατικές στέπες. Η ζωή τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τα άγρια τοπία, στα οποία ζούσαν. Ήταν σε αρμονία με το σκληρό περιβάλλον και ανέπτυξαν μια τρομερή φήμη ως πολεμιστές και επιδέξιοι αναβάτες.Ο νομαδικός τρόπος ζωής τους σήμαινε ότι οι Σκύθες βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση και προσαρμόζονταν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της στέπας. Ήταν εξαιρετικοί τοξότες, ικανοί να ρίχνουν τα βέλη τους με ακρίβεια από το άλογο ενώ κάλπαζαν με υψηλές ταχύτητες. Αυτή ήταν μια ικανότητα που τους έκανε τρομερούς στη μάχη.Στη μελέτη τους, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο ανοιχτής πρόσβασης PLOS ONE, οι ερευνητές εξέτασαν μία μαρτυρία του Έλληνα ιστορικού Ηροδότου σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές αρχαίων Σκύθων πολεμιστών.aioi-nomades-polemistes-prin-apo-2-000-chronia-eftiachnan-faretres-apo-to-derma-ton-echthron-tous/7275/">FOXreport.gr