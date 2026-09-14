Μεγάλη τουρκική άσκηση Επιστράτευσης στην κατεχόμενη Ανατολική Θράκη... Σε επιφυλακή οι Ελληνικές Δυνάμεις!

Μεγάλη άσκηση επιστράτευσης πραγματοποίησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ανατολική Θράκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εφ...



1.071 έφεδροι και 203 οχήματα



Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 1.071 έφεδροι, και συγκεκριμένα:



18 αξιωματικοί, 62 υπαξιωματικοί, 177 επαγγελματίες οπλίτες και 814 οπλίτες.

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Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν 203 οχήματα με αποστολή επιστράτευσης, ενώ συμμετείχαν και στοιχεία από 14 δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.



Το σενάριο δεν περιορίστηκε σε διαδικασίες συγκέντρωσης προσωπικού.



Οι έφεδροι εκπαιδεύτηκαν, μεταξύ άλλων, σε μηχανική σκοποβολή, χρήση και συντήρηση μη επανδρωμένων συστημάτων, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ηλεκτρονικό



Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών σεναρίων δοκιμάστηκε ακόμη και αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, καθώς και η δράση τεθωρακισμένων τμημάτων σε συνδυασμό με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.



Παρουσία της τουρκικής στρατιωτικής ηγεσίας



Την εξέλιξη της άσκησης παρακολούθησε και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων.



Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων, Στρατηγός Metin Tokel, ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησαν επίσης ανώτατοι αξιωματικοί και εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης. Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 1.071 έφεδροι, και συγκεκριμένα:18 αξιωματικοί, 62 υπαξιωματικοί, 177 επαγγελματίες οπλίτες και 814 οπλίτες.Διαβάστε Στρατιωτική ΙστορίαΠαράλληλα, ενεργοποιήθηκαν 203 οχήματα με αποστολή επιστράτευσης, ενώ συμμετείχαν και στοιχεία από 14 δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.Το σενάριο δεν περιορίστηκε σε διαδικασίες συγκέντρωσης προσωπικού.Οι έφεδροι εκπαιδεύτηκαν, μεταξύ άλλων, σε μηχανική σκοποβολή, χρήση και συντήρηση μη επανδρωμένων συστημάτων, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ηλεκτρονικό πόλεμο και υβριδικές απειλές.Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών σεναρίων δοκιμάστηκε ακόμη και αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, καθώς και η δράση τεθωρακισμένων τμημάτων σε συνδυασμό με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.Την εξέλιξη της άσκησης παρακολούθησε και η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων.Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων, Στρατηγός Metin Tokel, ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησαν επίσης ανώτατοι αξιωματικοί και εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης.



Η επιλογή της Ανατολικής Θράκης για μια τέτοια δραστηριότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για περιοχή όπου εδρεύουν σημαντικοί σχηματισμοί των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Δεν είναι η πρώτη φορά



Η φετινή δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχη άσκηση επιστράτευσης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024 στην Αδριανούπολη.



Τότε, η άσκηση Yıldırım-2024 πραγματοποιήθηκε από 14 έως 25 Οκτωβρίου στη 54η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στο Süloğlu της Αδριανούπολης, με συμμετοχή εφέδρων που είχαν λάβει διαταγές επιστράτευσης, οχημάτων και κρατικών φορέων.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2026 είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία μετά την αποστολή SMS σε πολίτες σχετικά με ασκήσεις επιστράτευσης.



Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε τότε ανακοινώσει ότι οι ασκήσεις της σειράς Yıldırım-2026 θα πραγματοποιούνταν με συνολικά 7.686 εφέδρους, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για προγραμματισμένες στρατιωτικές δραστηριότητες και όχι για γενική επιστράτευση.



Η ολοκλήρωση της άσκησης στην Ανατολική Θράκη επιβεβαιώνει ότι η Τουρκία συνεχίζει συστηματικά να δοκιμάζει όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων της, αλλά και ολόκληρο τον μηχανισμό κινητοποίησης εφέδρων, οχημάτων και κρατικών υπηρεσιών σε συνθήκες επιστράτευσης.







Μεγάλη άσκηση επιστράτευσης πραγματοποίησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ανατολική Θράκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εφέδρων, εκατοντάδων οχημάτων και κρατικών φορέων. Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και είχε ως βασικό αντικείμενο τη μετάβαση από την ειρηνική περίοδο σε κατάσταση επιστράτευσης και πολέμου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει η μεγάλη άσκηση επιστράτευσης που πραγματοποίησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ανατολική Θράκη.Πρόκειται για την άσκηση «Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım-2026 Seferberlik Tatbikatı», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 31 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 στην 1η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, στο Babaeski του Kırklareli.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βασικός σκοπός ήταν η δοκιμή των προετοιμασιών που απαιτούνται ώστε οι δυνάμεις και οι πόροι του κράτους να μπορούν να μεταπέσουν γρήγορα και αποτελεσματικά από κατάσταση ειρήνης σε κατάσταση επιστράτευσης και πολέμου.