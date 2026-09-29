Κλαίγαμε όλη νύχτα... Τούρκος απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση αγκαλιά με την τουρκική σημαία...!!!

Το παράδειγμα του να ακολουθήσουν όλοι οι τούρκοι... Τέλος στη ζωή του έβαλε συνταξιούχος αστυνομικός στη διάρκεια διαδήλωσης για τις συν...













Προσοχή, τα βίντεο περιέχουν σκληρές εικόνες:



Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki parkta eylem yapan emeklilerin protestosunda beylik tabancası ile intihar girişiminde bulunan emekli Ali Şekeroğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!





🔴 AYM Önünde Emekli Polis Hayatına Son Verdi: Ali Şekeroğlu Yaşamını Yitirdi



🇹🇷 Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki eylemi sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son verme girişiminde bulundu.

🚑 Ağır yaralanan Şekeroğlu hastaneye kaldırıldı…





İKİ GÜNDE DÖRT İNTİHARA DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZDIR.



Değerli kamuoyu,

Dün Yalova'da bir mesai arkadaşımız, bugün çevik kuvvette çalışan 2 aylık genç bir arkadaşımız ayrıca yine bugün 2 emekli meslek büyüğümüz olmak üzere 2 günde 4 intihar vakası gerçekleşti.



Bugün Ali Şekeroğlu…



Οι Τούρκοι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία». Ο απόστρατος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου αυτοκτόνησε τυλιγμένος με την τουρκική σημαία / πηγή φωτογραφίας Χ #SONDAKİKA Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi karşısındaki parkta eylem yapan emeklilerin protestosunda beylik tabancası ile intihar girişiminde bulunan emekli Ali Şekeroğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı! pic.twitter.com/DvPv9oHVtT pic.twitter.com/TR64CKrSeP — MYWAY (@mywaytr06) September 25, 2026 🔴 AYM Önünde Emekli Polis Hayatına Son Verdi: Ali Şekeroğlu Yaşamını Yitirdi🇹🇷 Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önündeki eylemi sırasında, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu yaşamına son verme girişiminde bulundu.🚑 Ağır yaralanan Şekeroğlu hastaneye kaldırıldı… pic.twitter.com/gNlHxzBq15 — Haberi Var (@haberivarcom) September 25, 2026 İKİ GÜNDE DÖRT İNTİHARA DAİR BASIN AÇIKLAMAMIZDIR.Değerli kamuoyu,Dün Yalova'da bir mesai arkadaşımız, bugün çevik kuvvette çalışan 2 aylık genç bir arkadaşımız ayrıca yine bugün 2 emekli meslek büyüğümüz olmak üzere 2 günde 4 intihar vakası gerçekleşti.Bugün Ali Şekeroğlu… pic.twitter.com/JxZB2NeHMe — Emniyet Teşkilatı Sendikası (@EmniyetTS) September 25, 2026 Οι Τούρκοι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».

Το παράδειγμα του να ακολουθήσουν όλοι οι τούρκοι...Τέλος στη ζωή του έβαλε συνταξιούχος αστυνομικός στη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις στην Άγκυρα. Βίντεο από την ύστατη πράξη απελπισίας του Τούρκου συνταξιούχου σοκάρουν.Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Άγκυρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, συνταξιούχος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.«Δεν αντέχουμε» φώναξε ο Αλί Σεκέρογλου λίγο πριν πατήσει τη σκανδάλη του υπηρεσιακού του όπλου και βάλει τέλος στη ζωή του!Είχε προηγηθεί έκκλησή του, μέσω ανάρτησης στα social media για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: ”Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».Ο απόστρατος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου, ο οποίος επιχείρησε να αυτοκτονήσει με υπηρεσιακό πιστόλι, δεν μπόρεσε να σωθεί παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων.Tο τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας.