Δείτε ψηφιακή αναπαράσταση... Μάχη του Μαραθώνα: Η νίκη των Ελλήνων που άλλαξε την ιστορία

Η περίφημη Μάχη του Μαραθώνα σύμφωνα με την συμβατική συμφωνία των ιστορικών και αρχαιολόγων έγινε σαν σήμερα, στις 12 Σεπτεμβρίου του 490 ...
Η περίφημη Μάχη του Μαραθώνα σύμφωνα με την συμβατική συμφωνία των ιστορικών και αρχαιολόγων έγινε σαν σήμερα, στις 12 Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ. στην πεδιάδα του Μαραθώνα, μεταξύ των Αθηναίων και των Πλαταιέων με αρχηγό τον Μιλτιάδη και των Περσών με αρχηγούς τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, η οποία άλλαξε τον ρου της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας, σύμφωνα με ακαδημαϊκούς.
Το 490 π.Χ. έγινε η δεύτερη περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, με σκοπό να τιμωρηθούν οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς, επειδή είχαν βοηθήσει τους Ίωνες να ξεσηκωθούν κατά των Περσών. Παράλληλα, όμως, ήταν και η αρχή για την πραγματοποίηση του σχεδίου υποταγής ολόκληρης της Ελλάδας από τον Δαρείο. Μαζί τους, οι Πέρσες είχαν ως οδηγό και σύμβουλο τον πρώην τύραννο της Αθήνας Ιππία, γιο του Πεισίστρατου.
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Το 490 π.Χ. έγινε η δεύτερη περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, με σκοπό να τιμωρηθούν οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς, επειδή είχαν βοηθήσει τους Ίωνες να ξεσηκωθούν κατά των Περσών. Παράλληλα, όμως, ήταν και η αρχή για την πραγματοποίηση του σχεδίου υποταγής ολόκληρης της Ελλάδας από τον Δαρείο. Μαζί τους, οι Πέρσες είχαν ως οδηγό και σύμβουλο τον πρώην τύραννο της Αθήνας Ιππία, γιο του Πεισίστρατου.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερα στο Onlert.gr
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