Δεκαπεντάχρονη έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Τι διερευνά η Αστυνομία

Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στη Λεμεσό για τη διάσωση 15χρονης, η οποία έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος τρίτου ορόφου...

Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στη Λεμεσό για τη διάσωση 15χρονης, η οποία έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος τρίτου ορόφου και κατέληξε στην οροφή ξύλινης πέργκολας στο ισόγειο της πολυκατοικίας.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 04:17 τα ξημερώματα, με ομάδα διάσωσης να προσεγγίζει την ανήλικη και, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, να την τοποθετεί σε φορείο ακινητοποίησηΣτη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους, καθώς δεν φέρει σοβαρούς τραυματισμούς.Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερευνώνται πληροφορίες που φέρουν την 15χρονη, πριν από την πτώση, να κατανάλωσε αλκοόλ με συνομήλικους της.