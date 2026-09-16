Απειλεί με απεργία πείνας... Προφυλακίστηκαν οι γιατροί για τον θάνατο του Μαζωνάκη! «Με έμπλεξε η γυανίκα μου...»

Λίγη ώρα μετά την είδηση της προφυλάκισης των δύο γιατρών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο OPEN και στην εκ...





Αειλεί με απεργία πείνας...



«Αν με βάλετε φυλακή θα κάνω απεργία πείνας» απείλησε ο παθολόγος την ώρα της απολογίας – «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου αλλά τη λατρεύω»



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ο παθολόγος αντέδρασε έντονα όταν ενημερώθηκε για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.



Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για την προσωρινή του κράτηση.



Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός φέρεται να είπε ότι έμπλεξε δίχως να φταίει, λόγω της γυναίκας του συμπληρώνοντας ότι δεν τον πειράζει γιατί τη λατρεύει.

Η κατάρρευση της γιατρού έξω από το ανακριτικό γραφείο



Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 22:00, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή. Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.











Λίγη ώρα μετά την είδηση της προφυλάκισης των δύο γιατρών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και δήλωσε: «περιμένουμε να λάβουμε την απόφαση για την προφυλάκιση από τις δικαστικές αρχές προκειμένου α εκτελεστεί εντός της ημέρας, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν οι προφυλακισθέντες».Στη φυλακή οδηγούνται η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μετά τις πολύωρες απολογίες τους ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα δια παραλείψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.Έπειτα από δυο προθεσμίες που έλαβαν οι δυο γιατροί εμφανίστηκαν χθες λίγο μετά τις 14:00 ενώπιον του ανακριτή, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει και καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τους.Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά διευκρινίσεις για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.