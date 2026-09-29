Ιράν: Το ισλαμικό καθεστώς καταδικάζει σε θάνατο όσους βοήθησαν τραυματισμένους διαδηλωτές, ακόμα και υγειονομικούς

Το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν επικύρωσε τη θανατική ποινή της 27χρονης Μοζντέ Χασεμί Μπαζαργκανί, υγειονομικού της Ιρανικής Ημισελήνου απ...

Το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν επικύρωσε τη θανατική ποινή της 27χρονης Μοζντέ Χασεμί Μπαζαργκανί, υγειονομικού της Ιρανικής Ημισελήνου από την Καζβίν.Η Μπαζαργκανί συνελήφθη με τις κατηγορίες της προσβολής του ανώτατου ηγέτη του καθεστώτος και της «πολεμικής κατά του Θεού» (μοχαρεμπέχ), επειδή παρείχε ιατρική φροντίδα σε τραυματισμένους διαδηλωτές.Η ίδια δεν είναι η μόνη υγειονομικός που καταδικάστηκε σε θάνατο.Το ισλαμικό καθεστώς έχει καταδικάσει σε θάνατο ή έχει ήδη εκτελέσει και άλλους υγειονομικούς, επειδή βοήθησαν τραυματισμένους διαδηλωτές.Ακόμη και πολίτες που μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία έχουν λάβει θανατικές καταδίκες.Η Ιρανή πολιτική κρατούμενη Μαχμπουμπέχ Σαμπανί, η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα σε θάνατο από το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν, μεταφέρθηκε στην απομόνωση των φυλακών Βακιλαμπάντ στη Μασχάντ, εν μέσω φόβων ότι η εκτέλεσή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί ή εντός των επόμενων ημερών.Η 30χρονη διαδηλώτρια καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή παρείχε βοήθεια σε τραυματισμένους διαδηλωτές, μεταφέροντας μάλιστα αρκετούς από αυτούς στο νοσοκομείο με το ποδήλατό της.Η περίπτωσή της συγκαταλέγεται στις αναφορές για υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και απλούς πολίτες που καταδικάζονται σε θάνατο ή δολοφονούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος επειδή βοήθησαν τραυματισμένους διαδηλωτές.