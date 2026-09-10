Εντός της θαλάσσιας ζώνης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου η άσκηση Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου «Μέδουσα»: Παίρνουν μέρος και Γαλλία και Ιταλία

Το μήνυμα που επιχειρείται να περάσει από την Αθήνα, την Λευκωσία και το Κάιρο μέσω της άσκησης «Μέδουσα» είναι πολύ σαφές: Ότι αυτές οι τρ...



Έμφαση στα Μη Επανδρωμένα μέσα



Τα συμπεράσματα των πολέμων έχουν ενσωματωθεί σε πολλά από τα σενάρια και αυτός είναι ο λόγος που στην φετινή «Μέδουσα» θα υπάρξουν ασκήσεις με FPV drones, anti-drone δυνατότητες και σύγχρονα μέσα επιτήρησης και αντιμετώπισης απειλών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της εκπαίδευσης.



Τόσο η Κύπρος όσο και η Αίγυπτος θέλουν να δουν από κοντά τον ελληνικό «Κένταυρο», το nati-drone σύστημα που κατέρριψε drones των Χούθι στην Ερυθρά θάλασσα.



Επιπλέον είναι μια ευκαιρία για όλους τους ασκούμενους να εφαρμόσουν σενάρια που είναι εντελώς καινούρια στο πεδίο και να φανούν οι τρόποι μέσα από τους οποίους μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν οι ασύμμετρες απειλές.



Από ελληνικής πλευράς θα μετέχουν μεγάλα τμήματα τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία και τις ειδικές επιχειρήσεις.



Στην θαλάσσια περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου θα συνυπάρξουν φρεγάτες, υποβρύχια, ταχέα σκάφη, αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, χερσαίες μονάδες και τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων.



Παρατηρητές στην Μέδουσα θα είναι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Και αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια απλή άσκηση τριών κρατών, αντιθέτως ενισχύεται το διεθνές αποτύπωμα.



Κοινή στρατιωτική κουλτούρα



Η «Μέδουσα» θέλει όλα της τα πλοκάμια να λειτουργούν κάτω από μια ενιαία διοίκηση και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την τυποποίηση και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της κοινής δράσης μεταξύ διαφορετικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Η κοινή επιχειρησιακή εικόνα, ο συντονισμός αεροπορικών και ναυτικών μονάδων, οι αποβατικές και ειδικές επιχειρήσεις και η ταυτόχρονη δράση διαφορετικών Κλάδων αποτελούν βασικά στοιχεία του φετινού σχεδιασμού.

Το μήνυμα που επιχειρείται να περάσει από την Αθήνα, την Λευκωσία και το Κάιρο μέσω της άσκησης «Μέδουσα» είναι πολύ σαφές:Ότι αυτές οι τρεις χώρες είναι ικανές να εγγυηθούν την ηρεμία των νερών της Μεσογείου, αφήνοντας μακριά οποιονδήποτε έχει «αυτοκρατορικές» τάσεις στην περιοχή.Και μάλιστα όταν τα «πλοκάμια» της Μέδουσας απλώνονται στο εύρος του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου γίνεται αντιληπτό γι’ ακόμη μια φορά ότι οι τρεις αυτές χώρες και οι δυνάμεις τους βρίσκονται πολύ κοντά η μια με την άλλη παρά τις προσπάθειες της Άγκυρας να προσεταιριστεί το Κάιρο σε μια προσπάθεια νέας εποχής στις σχέσεις των δυο κρατών.Πάντως από το πρωί της Πέμπτης στην ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης εκκινεί η μεγάλη διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15/2026», όπου εκτός των τριών κύριων χωρών μετέχουν επίσης με δυνάμεις η Γαλλία και η Ιταλία.Και η Γαλλία έχει έναν λόγο παραπάνω να βρεθεί στα νερά της Μεσογείου διότι το επόμενο διάστημα αναμένεται η ναυτική οδηγία που θα εκδώσει ο σταθμός του Ηρακλείου για την συνέχιση των εργασιών που αφορά το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.Από την άλλη πλευρά η Ιταλία, παρά τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις την Τουρκία, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αποτελεί χώρα η οποία έχει συμφωνήσει με την Ελλάδα για τον στρατηγικό διάλογο και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας.Η άσκηση θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου και εκεί θα συνδυαστούν μεγάλης κλίμακας ναυτικές, αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις με σύγχρονα επιχειρησιακά σενάρια, βασισμένα στα δεδομένα των τελευταίων πολεμικών συγκρούσεων.