Τριήμερη κακοκαιρία από σήμερα: Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας…Πότε αναμένεται να εξασθενήσουν

Αγριεύει και πάλι ο καιρός, καθώς σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει την Παρασκευή νέο γύρο βροχών και καταιγίδων, με τα φαινόμενα να επι...

Αγριεύει και πάλι ο καιρός, καθώς σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει την Παρασκευή νέο γύρο βροχών και καταιγίδων, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως και την Κυριακή.Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, Σάββατο και Κυριακή αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.Μάλιστα, όπως σημειώνει, τα ύψη βροχής που δείχνουν τα μοντέλα για Σάββατο και Κυριακή χρειάζονται παρακολούθηση.Συγκεκριμένα, ο κ. Κολυδάς υπογραμμίζει για Σάββατο και Κυριακή πως είναι οι δύο ημέρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. «Οι μέγιστες ημερήσιες τιμές του μοντέλου φτάνουν περίπου τα 99 mm (βροχή) το Σάββατο και τα 90 mm (βροχή) την Κυριακή, υποδεικνύοντας περιοχές που χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση», σημειώνει.Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency, ανέφερε ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν και το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο η εικόνα θα αλλάξει από το απόγευμα, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά.«Το Σάββατο φαίνεται να είναι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε βροχές σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, πιθανόν μάλιστα κατά τόπους στα κεντρικά και στα νότια να είναι ισχυρές, ενώ θα ενισχυθούν και οι άνεμοι», σημειώνει ο Κώστας Λαγουβάρδος.Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βόρειων ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ, σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχές θα κρατήσουν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και σταδιακά θα εξασθενήσουν.