Τριγμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο: Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν την ανεξαρτησία και την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνυπέγραψαν σήμερα 14/9/2026 στο Κάρντιφ μνημόνιο κατανόησης το οποίο διακη...

Οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνυπέγραψαν σήμερα 14/9/2026 στο Κάρντιφ μνημόνιο κατανόησης το οποίο διακηρύσσει τη θέλησή τους να αυτονομηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο.Στο μνημόνιο επισημαίνεται η συγκυρία να ηγούνται της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας δυνάμεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία, κάτι που – όπως αναφέρουν – δεν μπορεί να αγνοήσει το Λονδίνο.Ο Ουαλός πρωθυπουργός Ριν απ Γιόρουερθ, αρχηγός του ουαλικού κόμματος Πλάιντ Κούμρι (Plaid Cymru), ο Τζον Σουίνι, Σκωτσέζος πρωθυπουργός και ηγέτης του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP) και η Μισέλ Ο’Νιλ, Βορειοϊρλανδή πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, διακήρυξαν πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ αδυνατεί να αποτρέψει τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου.Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, δήλωσαν: «Ζούμε αναμφίβολα σε εποχές τεράστιων αλλαγών, αλλαγών που είναι ασταμάτητες, αλλαγών που – ανεξάρτητα από το τι λέει οποιοσδήποτε Βρετανός πρωθυπουργός – δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει το κύμα αυτού που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή».Το κείμενο υπογραμμίζει το «δικαίωμα στην αυτοδιάθεση» που το Westminster – η περιοχή που στεγάζεται το Βρετανικό Κοινοβούλιο – δεν μπορεί να εμποδίσει, με κάθε έθνος να προχωρά προς την ανεξαρτησία «με τον δικό του τρόπο και στον δικό του χρόνο».Ενδιαφέρον προκαλεί και η αναφορά στο μνημόνιο κατανόησης πως Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία θεωρούν πως το μέλλον τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιρρίπτοντας ευθύνες για τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των τριών περιοχών και την έλλειψη ευκαιριών για τους πολίτες τους στο Brexit.