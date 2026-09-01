Η Σομαλιλάνδη απέρριψε τα πετροδολάρια του Κατάρ για ακύρωση της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ

Πηγές αναφέρουν ότι μια ανώτερη αντιπροσωπεία του Κατάρ επισκέφθηκε τη Χαργκέισα σε μια προσπάθεια να πείσει τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης...

Πηγές αναφέρουν ότι μια ανώτερη αντιπροσωπεία του Κατάρ επισκέφθηκε τη Χαργκέισα σε μια προσπάθεια να πείσει τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης, Αμπντιράχμαν Ιρόχ, να επαναλάβει τις συνομιλίες με τη Σομαλία και να αποστασιοποιηθεί από την αυξανόμενη προσέγγιση με το Ισραήλ, γράφει ισραηλινή ανάλυση.Η αντιπροσωπεία προσέφερε σημαντική χρηματοδότηση για την ασφάλεια και τις υποδομές στο πλαίσιο της προτεινόμενης εμπλοκής της, σύμφωνα με τις πηγές.Η Σομαλιλάνδη απέρριψε την προσέγγιση, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα επιστρέψει σε αόριστες συνομιλίες με τη Σομαλία ούτε θα αλλάξει τη στρατηγική της σχέση με αντάλλαγμα οικονομική βοήθεια.Οι αναφορές για την απόρριψη της αντιπροσωπείας του Κατάρ στη Χαργκέισα αντικατοπτρίζουν την εδραίωση της νέας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ισραήλ και Σομαλιλάνδης.Το γεωπολιτικό πλαίσιοΤον Δεκέμβριο του 2025, το Ισραήλ έγινε το πρώτο μέλος του ΟΗΕ που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος (η οποία αποσχίστηκε από τη Σομαλία το 1991).Τον Ιούνιο του 2026, ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης, Αμπντιράχμαν Ιρόχ, πραγματοποίησε μια ιστορική επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ και μάλιστα άνοιξε την πρεσβεία της χώρας του στην Ιερουσαλήμ.Η εμπειρία του ΚατάρΤο Κατάρ, το οποίο συνδέεται στενά με την κεντρική κυβέρνηση της Σομαλίας στο Μογκαντίσου (η οποία αντιτίθεται σθεναρά στην ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης και στις κινήσεις του Ισραήλ), προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους οικονομικούς του δεσμούς για να επαναφέρει την Χαργκέισα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Σομαλία.Η προσφορά οικονομικής δωροδοκίαςΗ Ντόχα προσέφερε εκτεταμένα πακέτα χρηματοδότησης για υποδομές και ασφάλεια σε αντάλλαγμα για την ακύρωση ή το πάγωμα των στενότερων διπλωματικών και στρατιωτικών σχέσεων με την Ιερουσαλήμ.Η κατηγορηματική άρνησηΟ Πρόεδρος Ιρόχ απέρριψε την προσφορά, καθιστώντας σαφές ότι η κυριαρχία της Σομαλιλάνδης και οι στρατηγικές της συμμαχίες δεν πωλούνται με οικονομική βοήθεια.Περιφερειακή σημασία: Μάχη για την εξουσία στο Κέρας της ΑφρικήςΗ αποτυχία της αραβικής πίεσηςΟι χώρες του άξονα που υποστηρίζει τη Σομαλία (όπως το Κατάρ και η Τουρκία) προσπαθούν να μπλοκάρουν το προπύργιο του Ισραήλ και των Εμιράτων στο Κέρας της Αφρικής, αλλά συναντούν ένα τείχος με τη μορφή της εδραίωση της ανεξαρτησίας της Σομαλιλάνδης.Η άρνηση στο Κατάρ αποδεικνύει ότι η Σομαλιλάνδη θεωρεί τη διεθνή αναγνώριση (ειδικά αυτήν του Ισραήλ) ως υπέρτατο υπαρξιακό πλεονέκτημα, πιο σημαντικό για αυτήν από τις άμεσες οικονομικές επιχορηγήσεις.Η σημασία για το Ισραήλ και οι συμφωνίες του με τη ΣομαλιλάνδηΤο γεγονός αποδεικνύει ότι οι συμφωνίες με τη Σομαλιλάνδη δεν είναι προσωρινές ούτε μπορούν να αγοραστούν πολιτικά, αλλά αποτελούν μια βαθιά και μακροπρόθεσμη στρατηγική συμμαχία.Στρατηγικό βάθος κατά των ΧούθιΗ Σομαλιλάνδη βρίσκεται σε κρίσιμη τοποθεσία στα στενά Μπαμπ αλ-Μαντάμπ και στον Κόλπο του Άντεν. Η αποφασιστικότητά της να διατηρήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ διασφαλίζει τη συνέχεια της συνεργασίας για την ασφάλεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων και της πιθανότητας μελλοντικής στρατιωτικής/πληροφοριακής παρουσίας κατά των ναυτιλιακών και τρομοκρατικών απειλών στην περιοχή.Μια θετική δήλωση για τις Συμφωνίες του ΑβραάμΗ αντίσταση της Σομαλιλάνδης στις πιέσεις του Κατάρ ενισχύει τη θέση του Ισραήλ ως αξιόπιστου εταίρου στο πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ και προβάλλει πολιτική ισχύ προς άλλες χώρες της Αφρικής και του μουσουλμανικού κόσμου που εξετάζουν παρόμοια βήματα.Nziv.net