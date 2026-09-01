Αίσχος στην Πατησίων... Εξαφανισμένη η προτομή του Αξιωματικού Κώστα Περρίκου που ανατίναξε τα γραφεία της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ!

Το 1942 ο Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Κώστας Περρίκος, επικεφαλής της Αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομέν...





Στο σημείο εκείνο και επί της Γλάδστωνος, έστεκε αγέρωχη επί χρόνια η προτομή του Έλληνα Αξιωματικού Κώστα Περρίκου. Όχι πια...





Εδώ και καιρό η προτομή που κατά το παρελθόν είχε γίνει στόχος διαφόρων δεν υπάρχει... Και κανείς δεν φροντίζει για την αποκατάσταση του ΑΙΣΧΟΥΣ...





Δεν έχει πια σημασία αν η προτομή έχει πέσει θύμα των γνωστών κυνηγών μετάλλων ή των γνωστών άγνωστων που βγάζουν σπυριά στην εικόνα του πηλίκιου χωρίς καν να γνωρίζουν την δράση του. Σημασία έχει ότι η ΝΤΡΟΠΗ και το ΑΙΣΧΟΣ παραμένουν...





Ποιός ήταν ο Κώστας Περρίκος που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς



Εκτέλεση



Στις 11 Νοεμβρίου 1942, ο Κώστας Περρίκος με 12 συναγωνιστές του συλλαμβάνονται -κατόπιν προδοσίας- σ’ ένα από τα κρησφύγετα της οργάνωσης στην Καλλιθέα. Ένα μήνα αργότερα ο Κώστας Περρίκος καταδικάζεται από Γερμανικό Στρατοδικείο της Αθήνας τρις εις θάνατο και 15ετή ειρκτή και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1943 οδηγήθηκε στο Σκοπευτήριο Καισαριανής όπου και εκτελέστηκε. Μετά το θάνατό του το Υπουργείο Αεροπορίας τον προήγαγε στο βαθμό του Αντισμηνάρχου επ’ ανδραγαθία.



Στις 2 Σεπτεμβρίου 1987 έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Περρίκου στην οδό Γλάδστωνος στη συμβολή με την Πατησίων, όπου και το κτίριο της ΕΣΠΟ. Ο γιος του Δημήτρης, ως επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ συμμετείχε στις έρευνες για πυρηνικά όπλα στο Ιράκ.



Στις 11 Νοεμβρίου 1942, ο Κώστας Περρίκος με 12 συναγωνιστές του συλλαμβάνονται -κατόπιν προδοσίας- σ’ ένα από τα κρησφύγετα της οργάνωσης στην Καλλιθέα. Ένα μήνα αργότερα ο Κώστας Περρίκος καταδικάζεται από Γερμανικό Στρατοδικείο της Αθήνας τρις εις θάνατο και 15ετή ειρκτή και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ. Το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1943 οδηγήθηκε στο Σκοπευτήριο Καισαριανής όπου και εκτελέστηκε. Μετά το θάνατό του το Υπουργείο Αεροπορίας τον προήγαγε στο βαθμό του Αντισμηνάρχου επ’ ανδραγαθία.Στις 2 Σεπτεμβρίου 1987 έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Περρίκου στην οδό Γλάδστωνος στη συμβολή με την Πατησίων, όπου και το κτίριο της ΕΣΠΟ. Ο γιος του Δημήτρης, ως επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ συμμετείχε στις έρευνες για πυρηνικά όπλα στο Ιράκ.

Το 1942 ο Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας Κώστας Περρίκος, επικεφαλής της Αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ στην συμβολή των οδών Πατησίων και Γλάδστωνος... Το ΕΑΜ σπεύδει να χαρακτηρίσει ώς "προβοκάτσια" το γεγονός...Ο Κώστας Περρίκος (23 Απριλίου 1905 - 4 Φεβρουαρίου 1943) ήταν Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων (ΠΕΑΝ) κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το Φεβρουάριο του 1943.Γεννήθηκε στην Καλλιμασιά της Χίου, τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου αποφοίτησε από το Γυμνάσιο. Το 1925 επέστρεψε στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, ενώ τον επόμενο χρόνο εγγράφηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας στο Σέδες Θεσσαλονίκης όπου και αποφοίτησε με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Δεληγιώργη και είχε αποκτήσει τρία παιδιά Αποτάχθηκε από την Πολεμική Αεροπορία, επειδή με σειρά άρθρων του στην εφημερίδα Εστία είχε ασκήσει κριτική στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αν και είχε αθωωθεί δικαστικά, καθώς και για συμμετοχή στο κίνημα του 1935.Αρχικώς ίδρυσε την Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών, ενώ την 1η Οκτωβρίου 1941 μετονομάστηκε σε ΠΕΑΝ. Η οργάνωση τύπωνε τις εφημερίδες «Δόξα», «Επαναστάτης» ενώ εξέδιδε και βραχυπρόθεσμα το περιοδικό «Κοινωνική Ενότης». Αποτελώντας μια ολιγάριθμη ομάδα αντιστασιακών, κατά βάση μαθητών και φοιτητών αστικής προέλευσης. Μια από τις σπουδαιότερες αντιστασιακές ενέργειες που έγιναν στην Αθήνα ήταν η ανατίναξη της εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, που στρατολογούσε Έλληνες για λογαριασμό του πολυεθνικού τμήματος των Waffen SS.