Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα»

Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε πρ...

Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους.Η υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο 27χρονος κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή.Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι, με τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο σύντροφός της, τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος.Οι αντιφάσεις και η προφορική ομολογίαΑρχικά, ο 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο. Κατά την πρώτη εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις που δεν φαίνονταν να συνάδουν με την περιγραφή του.Η εξέτασή του συνεχίστηκε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ και του thespro.gr, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη.Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μεταξύ του ίδιου και της νεαρής γυναίκας είχε προηγηθεί καβγάς.«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να ανέφερε κατά την εξέτασή του.Η ομολογία ανέτρεψε πλήρως την πρώτη εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία τρίτα πρόσωπα είχαν επιτεθεί στο ζευγάρι.