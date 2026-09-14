Ολοκληρώθηκε η μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα

Μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1 ΚΕΜΕΦ) πραγματοποιήθηκε από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της «...







Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου». Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».



Μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1 ΚΕΜΕΦ) πραγματοποιήθηκε από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα.Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.