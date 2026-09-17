Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Σε σταθερή πορεία επαναφοράς το εργοστάσιο της ΕΑΣ στο Αίγιο

Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα: «Σκιές στη συνεργασία ΥΠΕΘΑ-Von Karman. Σε εκκρεμότητα η επαναλειτουργία της ΕΒΟ...
Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, με θέμα: «Σκιές στη συνεργασία ΥΠΕΘΑ-Von Karman. Σε εκκρεμότητα η επαναλειτουργία της ΕΒΟ Αιγίου» (δείτε ΕΔΩ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει, για την επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής του εργοστασίου της ΕΑΣ στο Αίγιο, ότι «ήδη προχωρούν έργα εκσυγχρονισμού που αφορούν στη λειτουργία και ενίσχυση της γραμμής παραγωγής. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία επαναφοράς του εργοστασίου σε πλήρη παραγωγική δραστηριότητα».
Σχετικά με τη συνεργασία ΥΠΕΘΑ-Von Karman, το Υπουργείο αναφέρει: «Το ερευνητικό ινστιτούτο “Von Karman Institute for Fluid Mechanics” (VKI) είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και επιστημονικός οργανισμός που ειδικεύεται στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης, και τελεί υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.
Η συμμετοχή της Χώρας μας στο VKI δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες αποφοίτους ΑΕΙ με συνολικό κύκλο σπουδών 5ετούς διάρκειας, να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς την καταβολή διδάκτρων και με χορήγηση υποτροφίας εκ μέρους του VKI, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και συμμετοχής σε προγράμματα βραχυχρόνιας εκπαίδευσης. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μέχρι σήμερα έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα φοίτησης στο VKI 80 Έλληνες πολίτες ενώ δεν τηρούνται στοιχεία για το πόσοι εξ αυτών προέρχονται από τη Δυτική Ελλάδα.
Περαιτέρω, στις 24 Απριλίου 2026 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας-Memorandum of Understanding (MOU), μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) και του ΥΠΕΘΑ, το οποίο αποστέλλεται συνημμένα. Σύμφωνα με αυτό, η ΠΔΕ ανέλαβε την υποχρέωση να διερευνήσει και να μας ενημερώσει αναφορικά με τη δυνατότητα αποδοχής εκ μέρους του VKI ενός στελέχους του ΥΠΕΘΑ ανά ακαδημαϊκό έτος εκτός της ισχύουσας διαδικασίας επιλογής με επιστημονικά κριτήρια από το VKI. Το εν λόγω στέλεχος θα επιλέγεται από το ΥΠΕΘΑ και θα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου με σκοπό την απόκτηση Master, χωρίς πληρωμή διδάκτρων, ενώ τις υπόλοιπες δαπάνες διαβίωσης θα αναλάβει το ΥΠΕΘΑ».
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