Με αυτά τα συμπτώματα εκδηλώνεται η διπολική διαταρχή – Προσοχή στις… λεπτομέρειες

iatropediaΔιπολική διαταραχή (παλαιότερα ονομαζόταν μανιοκατάθλιψη) είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που προκαλεί ακραίες εναλλαγές της δ...









Αυξημένη, επιθετική, ή ευερέθιστη διάθεση

Σκέψεις που “τρέχουν” διαρκώς από το ένα θέμα στο άλλο

Αλλαγές στην ομιλία (γρήγορη, υπερβολική ομιλία)

Μειωμένη ανάγκη για ύπνο

Μεγαλοπρεπείς πεποιθήσεις (για παράδειγμα, το να πιστεύει το άτομο ότι έχει υπερδυνάμεις ή κάποιο υπερβολικό ταλέντο ή αδυναμία)

Διαρκείς αλλαγές θεματικών ενοτήτων στην ομιλία (το άτομο αλλάζει επανειλημμένα αντικείμενο συζήτησης σε θέματα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους)

Αυξημένη δραστηριότητα και προσήλωση σε καθημερινούς, απλούς “στόχους”

Παρορμητικότητα και κακή κρίση (όπως οι παράλογες δαπάνες, το υπερβολικό ξεφάντωμα και η ασυδοσία στις πράξεις)





Επίμονη κατάθλιψη ή ευερέθιστη διάθεση

Μειωμένο ενδιαφέρον για προηγουμένως ευχάριστες δραστηριότητες

Αλλαγές ή προβλήματα στην όρεξη, το σωματικό βάρος, ή τον ύπνο

Ευερεθιστότητα ή έλλειψη δραστηριότητας

Αυξημένη συχνότητα κόπωσης

Αίσθημα αναξιότητας

Δυσκολία στη συγκέντρωση

Σκέψεις θανάτου ή σκέψεις/σχέδια/πράξεις αυτοκτονίας



Πηγή: http://www.medicinenet.com











iatropediaΔιπολική διαταραχή (παλαιότερα ονομαζόταν μανιοκατάθλιψη) είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας που προκαλεί ακραίες εναλλαγές της διάθεσης, που κυμαίνονται από συναισθήματα υπερβολικής ευφορίας (μανία ή υπομανία) μέχρι συναισθήματα υπερβολικής θλίψης και κατάπτωσης (κατάθλιψη).Η διπολική διαταραχή έχει διάφορους τύπους, όπως η τύπου-1 και η τύπου-2. Ανάλογα με το πόσο γρήγορα συμβαίνουν οι εναλλαγές της διάθεσης, τα επεισόδια της διπολικής διαταραχής μπορεί επίσης να χαρακτηριστούν ως “ανάμικτα” (επεισόδιο εναλλαγής της διάθεσης που διαρκεί λιγότερο από το συνηθισμένο που απαιτείται για τη διάγνωση), τα οποία συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα από το σύνηθες (τέσσερα ή περισσότερα σοβαρά επεισόδια ανά έτος). Περίπου το 40% των ατόμων με διπολική διαταραχή έχει τουλάχιστον μία περίοδο ταχείας εναλλαγής διάθεσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους.Για κάθε είδος και διάρκεια της ασθένειας, ο ασθενής βιώνει σημαντικά προβλήματα που παρεμβαίνουν στην καθημερινότητά του (εργασία, κοινωνικές σχέσεις κλπ) και μπορεί να απαιτηθεί νοσηλεία, ή μπορεί να έχει ψυχωσικά συμπτώματα (για παράδειγμα, παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις).Η διάγνωση της διπολικής διαταραχής τύπου-1 προϋποθέτει το άτομο να έχει τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο, αλλά δεν απαιτεί προϊστορία μείζονος κατάθλιψης. Η διπολική διαταραχή τύπου-2 διαγιγνώσκεται αν το άτομο έχει βιώσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης και τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπομανίας (ηπιότερη μορφή μανίας).Διπολική διαταραχή: ΣυμπτώματαΓια να εξεταστεί η πιθανότητα ένα άτομο να έχει διπολική διαταραχή, θα πρέπει να έχει εκδηλώσει τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου επεισοδίου πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα και να περιλαμβάνουν:Τα συμπτώματα ενός μανιακού επεισοδίου της πρώιμης (δηλαδή σε νεαρή ηλικία) εμφάνισης διπολικής διαταραχής τείνουν να περιλαμβάνουν ξεσπάσματα θυμού και οργής, καθώς και ευερεθιστότητα, σε αντίθεση με την επεκτατική -υπερβολικά αυξημένη- διάθεση που παρατηρείται στους ενήλικες. Ο έφηβος με διπολική διαταραχή είναι πιο πιθανό να παρουσιάζει κατάθλιψη και ανάμικτα επεισόδια με γρήγορες εναλλαγές στη διάθεση.Διπολική διαταραχή: Πιθανώς και από την παιδική ηλικία να είναι εμφανή τα συμπτώματαΠαρά τις διαφορές στα συμπτώματα της διπολικής διαταραχής σε εφήβους και παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες, πολλοί άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με ορισμένα είδη παιδικής διπολικής διαταραχής εξακολουθούν να έχουν αυτά τα συμπτώματα και ως ενήλικες. Τα συμπτώματα της ασθένειας σε γυναίκες τείνουν να περιλαμβάνουν περισσότερο καταθλιπτικά επεισόδια και αυξημένο άγχος με μεγαλύτερη συχνότητα επεισοδίων σε σύγκριση με τους άνδρες.Παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό καταθλιπτικό επεισόδιο δεν αποτελεί από μόνο του προϋπόθεση για τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής, τέτοιου τύπου επεισόδια (καταθλιπτικά) συχνά εναλλάσσονται με μανιακά επεισόδια. Μάλιστα η επίμονη και διαρκής θλίψη εμφανίζεται πιο συχνά από ό,τι η μανία σε πολλούς ανθρώπους με διπολική διαταραχή.Τα χαρακτηριστικά των καταθλιπτικών επεισοδίων περιλαμβάνουν μια σειρά από τα ακόλουθα συμπτώματα: