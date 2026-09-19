Χουριέτ: Αυξάνονται οι εντάσεις με την Ελλάδα... «Η θάλασσα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο ταραγμένη».

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ καθώς επισημαίνει, σήμερα, ότι έχουν κλιμακωθεί οι εντάσεις με την Ελλάδα, εξαιτίας κυρίως την επίσκεψη του ...

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ καθώς επισημαίνει, σήμερα, ότι έχουν κλιμακωθεί οι εντάσεις με την Ελλάδα, εξαιτίας κυρίως την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο, αναφέρεται στην κοινή στρατιωτική άσκηση που έλαβε χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας.Η Χουριέτ επικαλείται δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ όπου ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις της Άγκυρας έχουν γίνει πιο σκληρές, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου.Όπως σημειώνεται, ο Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά : «Η θάλασσα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο ταραγμένη».Επιμένοντας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 ναυτικά μίλια, ο Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά με την επίσκεψή του στο Καστελόριζο:«Η ενίσχυση των συνόρων είναι η καλύτερη δυνατή για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των νησιών».Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι το ισραηλινό και το ελληνικό ναυτικό πραγματοποίησαν κοινή άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.Δύο ισραηλινά πυραυλικά καταδρομικά και δύο ελληνικές φρεγάτες συμμετείχαν στην άσκηση. Μια δήλωση του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες.Η δήλωση ανέφερε ότι ο σκοπός της κοινής άσκησης ήταν «η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και η ενίσχυση της ικανότητάς τους να ενεργούν αποτελεσματικά από κοινού, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων».Η άσκηση περιελάμβανε εκπαίδευση ισραηλινών και ελληνικών στρατών σε διάφορα επιχειρησιακά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Αναφέρθηκε ότι οι ασκήσεις επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών.