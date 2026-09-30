Ιωάννινα: Συλλήψεις τριών ατόμων για τηλεφωνικές απάτες – Παρίσταναν γιατρούς, αστυνομικούς και λογιστές

Συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες σημειώθηκαν στα Ιωάννινα, καθώς τρία άτομα οδηγήθηκαν στη σύλληψη και ένα ακόμη ταυτοποιήθηκε, στο πλαίσ...











Από την ανάλυση των καταγγελιών, διαπιστώθηκε η δράση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων. Μέλη της πρώτης οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους ηλικιωμένους, προσποιούμενοι συγγενείς που είχαν υποστεί ατύχημα ή γιατρούς, ζητώντας επειγόντως χρήματα για να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση.



Εάν δεν κατάφερναν να πείσουν τα θύματα, επικοινωνούσαν ξανά, αυτή τη φορά ως αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ισχυριζόμενοι ότι γνώριζαν για την απόπειρα απάτης και προέτρεπαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο, δήθεν για να παγιδευτούν οι δράστες.



Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση προσποιούνταν τους λογιστές, προτρέποντας τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή για έναν απαραίτητο έλεγχο και διασταύρωση των περιουσιακών τους στοιχείων, ώστε να αποφύγουν πρόστιμο από την εφορία.



Για τη διαλεύκανση των υποθέσεων, συγκροτήθηκαν ειδικές αστυνομικές ομάδες που εντόπισαν και συνέλαβαν τα μέλη των οργανώσεων που είχαν τον ρόλο του “εισπράκτορα” και αναλάμβαναν τη μετάβαση στα σπίτια των εξαπατημένων πολιτών για να παραλάβουν τη λεία.



Στην πρώτη υπόθεση, ταυτοποιήθηκε ημεδαπή που στις 24-09-2026 φέρεται να παρέλαβε από ηλικιωμένη 850 ευρώ και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Χθες το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς εντοπίστηκε να κατευθύνεται με το όχημά της στο σπίτι άλλης ηλικιωμένης, που είχε πειστεί να παραδώσει 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.



Στην κατοχή και στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.895 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό της.



Στη δεύτερη υπόθεση, εντοπίστηκαν δύο νεαροί ημεδαποί που έφτασαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κοντά σε σπίτι πολίτη, με σκοπό να παραλάβουν 3.500 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ο πολίτης αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε έγκαιρα τις αρχές.



Κατά τον έλεγχο, ο συνοδηγός που αποβιβάστηκε για να παραλάβει τη λεία και ο οδηγός, προσπάθησαν να διαφύγουν, απωθώντας και χτυπώντας αστυνομικούς, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα.



Διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχαν παραλάβει από συνεργό τους που το είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Κόρινθο.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων με τις σχετικές δικογραφίες, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκόμενων στις υποθέσεις αυτές.



Από την ανάλυση των καταγγελιών, διαπιστώθηκε η δράση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων. Μέλη της πρώτης οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους ηλικιωμένους, προσποιούμενοι συγγενείς που είχαν υποστεί ατύχημα ή γιατρούς, ζητώντας επειγόντως χρήματα για να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση.Εάν δεν κατάφερναν να πείσουν τα θύματα, επικοινωνούσαν ξανά, αυτή τη φορά ως αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ισχυριζόμενοι ότι γνώριζαν για την απόπειρα απάτης και προέτρεπαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο, δήθεν για να παγιδευτούν οι δράστες.Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση προσποιούνταν τους λογιστές, προτρέποντας τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή για έναν απαραίτητο έλεγχο και διασταύρωση των περιουσιακών τους στοιχείων, ώστε να αποφύγουν πρόστιμο από την εφορία.Για τη διαλεύκανση των υποθέσεων, συγκροτήθηκαν ειδικές αστυνομικές ομάδες που εντόπισαν και συνέλαβαν τα μέλη των οργανώσεων που είχαν τον ρόλο του “εισπράκτορα” και αναλάμβαναν τη μετάβαση στα σπίτια των εξαπατημένων πολιτών για να παραλάβουν τη λεία.Στην πρώτη υπόθεση, ταυτοποιήθηκε ημεδαπή που στις 24-09-2026 φέρεται να παρέλαβε από ηλικιωμένη 850 ευρώ και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Χθες το μεσημέρι συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς εντοπίστηκε να κατευθύνεται με το όχημά της στο σπίτι άλλης ηλικιωμένης, που είχε πειστεί να παραδώσει 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.Στην κατοχή και στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.895 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό της.Στη δεύτερη υπόθεση, εντοπίστηκαν δύο νεαροί ημεδαποί που έφτασαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κοντά σε σπίτι πολίτη, με σκοπό να παραλάβουν 3.500 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ο πολίτης αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε έγκαιρα τις αρχές.Κατά τον έλεγχο, ο συνοδηγός που αποβιβάστηκε για να παραλάβει τη λεία και ο οδηγός, προσπάθησαν να διαφύγουν, απωθώντας και χτυπώντας αστυνομικούς, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα.Διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχαν παραλάβει από συνεργό τους που το είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Κόρινθο.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων με τις σχετικές δικογραφίες, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκόμενων στις υποθέσεις αυτές.

Συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες σημειώθηκαν στα Ιωάννινα, καθώς τρία άτομα οδηγήθηκαν στη σύλληψη και ένα ακόμη ταυτοποιήθηκε, στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών που αφορούν δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες, στοχεύοντας κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη των κυκλωμάτων προσποιούνταν κατά περίπτωση συγγενείς, γιατρούς, αστυνομικούς ή λογιστές. Στόχος τους ήταν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα.Σε μία από τις επιχειρήσεις, συνελήφθη γυναίκα ενώ φέρεται να κατευθυνόταν προς το σπίτι ηλικιωμένης, η οποία είχε πειστεί να παραδώσει 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σε ξεχωριστή αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν δύο νεαροί, όταν επιχείρησαν να παραλάβουν 3.500 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες από πολίτη που είχε αντιληφθεί την απάτη και ενημέρωσε εγκαίρως τις αρχές.Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, μέσω συντονισμένων ενεργειών, έφτασαν στη σύλληψη συνολικά τριών ημεδαπών (δύο ανδρών και μίας γυναίκας) και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη προσώπου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αποδόμησης εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνταν τις τελευταίες ημέρες στα Ιωάννινα στον τομέα των τηλεφωνικών απατών.Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων, μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.