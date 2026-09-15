Ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά σηκώθηκαν στην Νορβηγική θάλασσα... Συνοδεία από δυτικά μαχητικά

Σε νέα πτήση στρατηγικών βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς πάνω από τον Αρκτικό και τον Βόρειο Ατλαντικό προχώρησε η ρωσική πολεμική αεροπο...

Σε νέα πτήση στρατηγικών βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς πάνω από τον Αρκτικό και τον Βόρειο Ατλαντικό προχώρησε η ρωσική πολεμική αεροπορία, θέτοντας σε εγρήγορση τα συστήματα επιτήρησης των νατοϊκών δυνάμεων.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας που μετέδωσαν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, αεροσκάφη τύπου Tu-95MS πραγματοποίησαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της θάλασσας Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας. Η πτήση διήρκεσε περίπου πέντε ώρες. Όπως ανακοινώθηκε από τη Μόσχα, η επιχείρηση εκτελέστηκε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες χρήσης του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλων κρατών.Ταυτόχρονα πάντως η ρωσική στρατιωτική ηγεσία επιβεβαίωσε ότι σε ορισμένα τμήματα της διαδρομής τα βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από ξένα μαχητικά αεροσκάφη. Πρόκειται για την πάγια τακτική επιτήρησης που εφαρμόζουν οι χώρες του ΝΑΤΟ στον ευρωπαϊκό Βορρά, οι οποίες σηκώνουν αεροσκάφη επιφυλακής κάθε φορά που ρωσικές πλατφόρμες με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικού οπλισμού πλησιάζουν τον τομέα ευθύνης της Συμμαχίας.Πάντως είναι σαφές ότι οι συγκεκριμένες έξοδοι των Tu-95 δεν αποτελούν απλώς μια τυπική διαδικασία. Λειτουργούν ως σαφής επίδειξη ισχύος στη ζώνη της Αρκτικής, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Μόσχας να διατηρεί σταθερά ανοιχτό έναν δίαυλο πίεσης απέναντι στις δυτικές αεροπορικές δυνάμεις.