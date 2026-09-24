Δύο ανήλικες προσποιούνταν τις πελάτισσες και έκλεβαν σούπερ μάρκετ στην Αργολίδα, τρεις συλλήψεις

Δύο ανήλικες συνελήφθησαν στο Ναύπλιο, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 10 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από καταστήματα σού...



Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν το βράδυ της 22ας Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και άγνωστος συνεργός τους.



Από την έρευνα προέκυψε ότι, από τις 8 Αυγούστου έως και τη σύλληψή τους, οι δύο ανήλικες προσποιούνταν τις πελάτισσες και αφαιρούσαν προϊόντα από σούπερ μάρκετ. Συνολικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, διέπραξαν 10 κλοπές και μία απόπειρα, με τη συνολική αξία των προϊόντων που φέρονται να αφαίρεσαν να ανέρχεται σε περίπου 4.465,54 ευρώ.



Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου αξιοποίησαν στοιχεία από την έρευνα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τις δύο ανήλικες.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε επίσης ότι οι δύο ανήλικες δεν διέθεταν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.



Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία 40χρονη, μητέρα της μίας από τις δύο ανήλικες, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.



Παράλληλα, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος μίας 48χρονης ημεδαπής.



Η έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο ανήλικες έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθεί ο άγνωστος συνεργός τους.

Δύο ανήλικες συνελήφθησαν στο Ναύπλιο, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 10 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από καταστήματα σούπερ μάρκετ στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές της χώρας.