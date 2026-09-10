Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά... Βρήκαν τα γνωστά...

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια. Δύο συλλήψεις μετά από έ...

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια.Δύο συλλήψεις μετά από έρευνες σε σπίτιαΈρευνα σε δύο κατοικίες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δενδρύλλια κάνναβης, φυσίγγια, μαχαίρια και ένα αεροβόλο όπλο.Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 68 ετών. Οι έρευνες έγιναν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, με τη συνδρομή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσαράς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.Στις δύο κατοικίες βρέθηκαν συνολικά έξι δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, 22 πλήρη φυσίγγια, δύο κροτίδες και ένα αεροβόλο όπλο.Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.