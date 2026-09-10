Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά... Βρήκαν τα γνωστά...

Σεπτεμβρίου 10, 2026

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια. Δύο συλλήψεις μετά από έ...



Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια.

Δύο συλλήψεις μετά από έρευνες σε σπίτια

Έρευνα σε δύο κατοικίες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δενδρύλλια κάνναβης, φυσίγγια, μαχαίρια και ένα αεροβόλο όπλο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 68 ετών. Οι έρευνες έγιναν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, με τη συνδρομή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσαράς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου.

Στις δύο κατοικίες βρέθηκαν συνολικά έξι δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, 22 πλήρη φυσίγγια, δύο κροτίδες και ένα αεροβόλο όπλο.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)