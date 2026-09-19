Αναβάθμιση προκλήσεων... Δύο υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στη νήσο Ρω και τη νησίδα Ζουράφα στη Σαμοθράκη

Σε δύο υπερπτήσεις πάνω από τη νήσο Ρω και τη βραχονησίδα Ζουράφα, που βρίσκετια δίπλα στη Σαμοθράκη, προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμικ...



Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, πάνω από τη νήσο Ρω πέταξε ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 ενώ η δεύτερη υπέρπτηση στη νησίδα Ζουράφα έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.



Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν σήμερα τέσσερα τουρκικά μαχητικά F-16 - τα δύο ήταν οπλισμένα- ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου (2 από τα F-16 και 5 από τα UAV ) και 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.



Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Σε δύο υπερπτήσεις πάνω από τη νήσο Ρω και τη βραχονησίδα Ζουράφα, που βρίσκετια δίπλα στη Σαμοθράκη, προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία κλιμακώνοντας την προκλητική της δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο.