Τα είπαν και για το Κυπριακό Ερντογάν – Γκουτέρες λίγο μετά το τουρκικό παραλήρημα από το βήμα του ΟΗΕ...

Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρ...



Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΗΕ, Γκουτέρες και Ερντογάν “αντάλλαξαν απόψεις για την Κύπρο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή“.



Νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάλεσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο...

Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντηση που είχαν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ΌΠΟΥ ο Ερντογάν κάλεσε για ακόμα μια φορά για αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της ΓΣ ΟΗΕ