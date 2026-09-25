Θεσσαλονίκη: Ανδριάντα και σχολείο προς τιμήν του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ανακοίνωσε το Σωματείο Δράσης “Νίκος Καπετανίδης”

Το σωματείο Δράσης “Νίκος Καπετανίδης” συνδιοργάνωσε την κεντρική του εκδήλωση Μνήμης των Κεμαλικών απαγχονισμών των Δικαστηρίων Αμασεία...

Το σωματείο Δράσης “Νίκος Καπετανίδης” συνδιοργάνωσε την κεντρική του εκδήλωση Μνήμης των Κεμαλικών απαγχονισμών των Δικαστηρίων Αμασείας, με το Α’ Λύκειο Εθνάρχου Μακαρίου Γ’ της Πάφου στην Ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, τη Δευτέρα 21η Σεπτεμβρίου 2026.Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Το σωματείο Δράσης Νίκος Καπετανίδης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε το προσωπικό των διδασκόντων του Λυκείου, μαθητές και γονείς και τον φίλο Υπουργό Εσωτερικών αναφέρθηκε στα πολλά και σημαντικά κοινά των δύο Ηρώων Εθνομαρτύρων του Πόντου και της Κύπρου, Νίκου Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλληκαρίδη στη ζωή και στη δράση τους υπέρ της Ένωσης με την Ελλάδα και τον Ηρωικό τους θάνατο που τους οδήγησε στην Αθανασία.Ο Γιώργος Γεωργιάδης ανακοίνωσε στο κοινό της Πάφου την ονομασία του 14ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, σε Γυμνάσιο-Λύκειο Ευαγόρα Παλληκαρίδη, μετά από σχετική πρόταση του σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ομόφωνα αποδέχτηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θετική εισήγηση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.Επίσης ο Γιώργος Γεωργιάδης ανακοίνωσε την κατασκευή περικαλλούς ανδριάντα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, με την ολόθερμη και καθοριστική συμβολή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με σκοπό να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.Ο ανδριάντας θα αποκαλυφθεί σε ειδική τελετή από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη 12-13 Μαρτίου 2027 παρουσία της οικογένειας του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην επέτειο συμπλήρωσης 70 ετών από την εκτέλεσή του, στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας από τους Άγγλους αποικιοκράτες.Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Ελεύθερη Κύπρο, ο Πρόεδρος του σωματείου Δράσης Νίκος Καπετανίδης, Γιώργος Γεωργιάδης, με συναισθήματα συγκίνησης υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στην πατρική οικία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στην Τσάδα Πάφου.Στη συνέχεια ο Γιώργος Γεωργιάδης επισκέφθηκε το μεγαλειώδες μνημείο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Παραλίμνι που εγκαινιάστηκε με δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας με απόφαση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Δημάρχου Γιώργου Νικολέττου τη 19η Μαΐου 2026.