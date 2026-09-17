ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ: Δέκα τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων









Θα ξέρετε ήδη πως απαγορεύεται να βάλετε το πλαστικό ή τα φύλλα αλουμινίου στον φούρνο μικροκυμάτων.Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν και κάποια τρόφιμα τα οποία μπορούν να γίνουν πολύ τοξικά όταν τα βάλουμε στον φούρνο μικροκυμάτων και έτσι θα πρέπει να αποφεύγουμε να τα ζεσταίνουμε με αυτόν τον τρόπο.Επειδή ο φούρνος μικροκυμάτων δεν ψήνει ομοιόμορφα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι κάποια βακτήρια μπορεί να επιβιώσουν. Ακόμα, κάποια τρόφιμα όταν μπαίνουν στον φούρνο μικροκυμάτων απελευθερώνουν κάποιες ουσίες που μπορεί να είναι καρκινογόνες λόγω τις τοξικότητάς τους.Δείτε παρακάτω ποια τρόφιμα δεν πρέπει να βάζετε ποτέ στα μικροκύματα.Τα αυγά δεν πρέπει να εκτίθενται πολλές φορές στη θερμότητα. Το ζέσταμά τους μπορεί να τα κάνει τοξικά και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Μην τα ξαναζεστάνετε στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί η πρωτεΐνη τους καταστρέφεται.Σε περίπτωση που βάλετε το μητρικό γάλα στον φούρνο μικροκυμάτων, υπάρχει η πιθανότητα να παραζεσταθεί κι έτσι αρκετές από τις ευεργετικές του ιδιότητες καταστρέφονται. Τα μικροκύματα ζεσταίνουν ανομοιόμορφα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται «καυτές περιοχές» μέσα σε αυτό, κάτι που μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για ένα μωρό, καθώς μπορεί να καεί.Το επεξεργασμένο κρέας (αλλαντικά) περιέχει χημικά και συντηρητικά. Αυτές οι ουσίες γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες όταν εκτίθενται στα μικροκύματα, καθώς αλλάζει η σύστασή τους και μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.Όσο περισσότερη ώρα μείνει σε θερμοκρασία δωματίου το ρύζι μετά τα μικροκύματα, τόσα περισσότερα βακτήρια (Bacillus cereus) αρχίζουν να δημιουργούνται. Αυτά τα βακτήρια παράγουν τοξίνες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διάρροια ή εμετό και ναυτία.Μπορεί το κοτόπουλο να είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης, όμως όταν ξαναζεσταίνεται στον φούρνο μικροκυμάτων αυτή η σύνθεση της πρωτεΐνης αλλάζει, διασπάται με διαφορετικό τρόπο και υπάρχει κίνδυνος στομαχικών διαταραχών. Έπειτα, το κοτόπουλο χάνει τα θρεπτικά συστατικά του και υπάρχει ακόμα και κίνδυνος σαλμονέλας από βακτήρια που θα επιβιώσουν.Το σπανάκι, το λάχανο, το σέλερι και γενικότερα τα φυλλώδη λαχανικά, όταν ξαναζεσταίνονται μπορεί να είναι βλαπτικά για τον οργανισμό. Τα φυσικά νιτρικά άλατα που περιέχουν μετατρέπονται σε νιτροζαμίνες, οι οποίες μπορεί να είναι καρκινογόνες, σύμφωνα με μελέτες.Τα παντζάρια έχουν και αυτά υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα και έτσι άμα τα ξαναζεστάνουμε μπορεί να μετατραπούν σε καρκινογόνα άλατα.Η καψαϊκίνη που υπάρχει στις καυτές πιπεριές και τους δίνει τη χαρακτηριστική καυτερή γεύση τους, όταν ζεσταίνεται στα μικροκύματα απελευθερώνεται στον αέρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει προβλήματα στην αναπνοή ή ακόμα και βήχα.Όταν ξαναζεσταίνουμε τις ήδη μαγειρεμένες πατάτες, ευνοείται και η ανάπτυξη του βοτυλικού κλωστρηδίου, ενός επικίνδυνου βακτηρίου που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή τοξική δηλητηρίαση (αλλαντίαση).Πηγή: onmed.gr