Ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Σχολή Πεζικού – Στο επίκεντρο η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση του Στρατού Ξηράς

Επίσκεψη στην έδρα της Σχολής Πεζικού (ΣΠΖ) στη Χαλκίδα πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελε...









Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ, των Διοικητών και Διευθυντών Σπουδών των Σχολών Εφαρμογής Όπλων – Σωμάτων, καθώς και των Διοικητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) και της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ), με αντικείμενο τον οδικό χάρτη εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση του Στρατού Ξηράς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή του Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ, των Διοικητών και Διευθυντών Σπουδών των Σχολών Εφαρμογής Όπλων – Σωμάτων, καθώς και των Διοικητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) και της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ), με αντικείμενο τον οδικό χάρτη εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση του Στρατού Ξηράς.









Όπως



Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι για πρώτη φορά το ΓΕΣ συνέταξε και εξέδωσε Εγχειρίδιο Εκστρατείας ειδικά για την τακτική αξιοποίηση UAV και FPV αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο πεδίο επιχειρήσεων. Όπως έχει γράψει και ο Κώστας Σαρικάς στο OnAlert , ο Αντιστράτηγος Κωστίδης έχει βάλει την «σφραγίδα» του στην προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των στρατιωτών και έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα έναν Στρατό Ξηράς περισσότερο ευέλικτο, ταχύτερο στις αντιδράσεις του και κυρίως προσαρμοσμένο στα δεδομένα και τα διδάγματα που έχουν δημιουργήσει οι σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι για πρώτη φορά το ΓΕΣ συνέταξε και εξέδωσε Εγχειρίδιο Εκστρατείας ειδικά για την τακτική αξιοποίηση UAV και FPV αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο πεδίο επιχειρήσεων.

Επίσκεψη στην έδρα της Σχολής Πεζικού (ΣΠΖ) στη Χαλκίδα πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.Αυτή τη χρονική περίοδο, στη Σχολή Πεζικού εκπαιδεύονται οι νέοι Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λοχίες (ΠΖ) Τάξεως 2026, στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης.Κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε για το έργο της Σχολής και τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες και πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό και στους Σπουδαστές, εξαίροντας τη σημασία της εκπαίδευσης και παρέχοντας κατευθύνσεις για την περαιτέρω αναβάθμισή της.