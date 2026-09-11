Το μυστήριο του ΣΤΟΟΥΝΧΕΤΖ: Σε υπόγειες κρύπτες έβγαζαν το δέρμα και τα άκρα των νεκρών!

















Τα μυστήρια που κρύβει το Στόουνχετζ, αυτό το εκπληκτικό νεολιθικό μνημείο, εξάπτουν πάντα την φαντασία των ανθρώπων. Μόλις πρόσφατα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι μεγάλιθοι σχημάτιζαν έναν πλήρη κύκλο.Μια υπόθεση που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε ενδεχομένως αλλάζει τα όσα πιστεύουμε για το μνημείο. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως το Στόουνχετζ ήταν το κέντρο μιας περιοχής που περιλάμβανε πολλά άλλα θρησκευτικά μνημεία. Η τελευταία σάρωση της περιοχής με ραντάρ έδειξε στους ειδικούς ότι κάτω από την γη κρύβεται ένα συγκρότημα με ιερά, τύμβους και κτίρια όπου γίνονταν ίσως μακάβριες τελετές με νεκρούς.Κοιτώντας προσεκτικά το σκάνερ, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πως κάτω από την γη βρίσκονται 17 ξύλινες και πέτρινες κατασκευές που δεν έχουν φανεί ποτέ μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Μπέρνιχαμ πέρασαν τέσσερα χρόνια στην περιοχή προκειμένου να την χαρτογραφήσουν με κάθε λεπτομέρεια.Κατά την διάρκεια παρουσίασης των ευρημάτων τους, ο επικεφαλής της έρευνας ανέφερε πως το σκάνερ τους βοήθησε να δημιουργήσουν ένα χάρτη που απεικονίζει το τι βρίσκεται τρία μέτρα κάτω από τη γη.Μεταξύ άλλων, διαπίστωσαν πως κάτω από το έδαφος βρίσκεται μία ξύλινη κατασκευή 30 μέτρων η οποία είναι σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το Στόουνχετζ και χρονολογείται από το 2.400 π.Χ. Οι ειδικοί πιστεύουν πως σε αυτό το ιερό, οι πιστοί έκαναν περίπλοκες τελετές και αφαιρούσαν το δέρμα και τα άκρα των νεκρών.Πιστεύεται ότι το συγκεκριμένο κτήριο χρησιμοποιούνταν από επτά γενιές μίας συγκεκριμένης οικογένειας πριν τελικά θαφτεί και χαθεί μέσα στον χρόνο.Κάτω από το έδαφος υπάρχουν επίσης και προϊστορικοί λάκκοι που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν σαν κέντρα παρατήρησης των άστρων. Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώνει την θεωρία ότι το Στόουνχετζ έχει δημιουργηθεί με αυτό το παράξενο σχέδιο επειδή αντικατόπτριζε την κίνηση του Ήλιου. Επίσης εικάζεται πως τα μνημεία που βρίσκονταν γύρω από το Στόουνχετζ, είχαν παρόμοια αρχιτεκτονική και ήταν μέχρι και τρία μέτρα ψηλά.Ο επικεφαλής του προγράμματος, Βίνσεντ Γκάφνεϊ δήλωσε πως στο παρελθόν «οι αρχαιολόγοι έβλεπαν απλά γρασίδι γύρω από το Στόουνχετζ και δεν κατανοούσαν την πολυπλοκότητα του τοπίου. Βλέποντας αυτό το μεγάλο μνημείο που προσέλκυε ανθρώπους από όλη την χώρα, πιστεύουμε ότι πολλοί θέλησαν να δημιουργήσουν τους δικούς τους τύμβους και ναούς».Τα νέα ευρήματα δεν μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια, έως ότου την στιγμή όπου θα γίνουν οι ανασκαφές.Από εδώ και στο εξής, οι αρχαιολόγοι της Μεγάλης Βρετανίας περιμένουν με αγωνία την σχετική έγκριση προκειμένου να ρίξουν φως στα μυστήρια του ΣτόουνχετζΣτην πιο πρόσφατη αρχαιολογική μελέτη του χώρου,όπως αναφέρει η Βρετανική Daily Mail, έχει αποκαλυφθεί αρχαία ανθρώπινα λείψανα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Stonehenge χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο."Η έρευνά μας δείχνει ότι το Stonehenge χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο καύσης των νεκρών κυρίως ενήλικες άνδρες και γυναίκες για περίπου πέντε αιώνες, κατά τη διάρκεια και μεταξύ των πρώτων σταδίων της αρχικής του κατασκευής", ανέφερε η πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016 στο περιοδικό Αρχαιολογία από τον καθηγητή αρχαιολογίας Mike Parker-Pearson στο University College του Λονδίνου και από τους συνεργάτες του.Τα υπολείμματα αποτεφρώθηκαν σε μια περίοδο 500 χρόνων, μεταξύ 3.100 π.Χ. και 2.600 π.Χ., σύμφωνα με την ραδιοχρονολόγηση. Μετά από εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι του Stonehenge έκαναν καύσεις, αντί να θάβουν τους νεκρούς τους σε μια κυκλική τάφρο που περιβάλλει την περιοχή.Τα οστά για πρώτη φορά αποκαλύφθηκαν από τον αρχαιολόγο William Hawley στη δεκαετία του 1920, ο οποίος αρχικά δεν είχε κατανοήσει τη σημασία τους .Άλλες αποκαλύψεις για το Stonehenge τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τη θεωρία ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τις πέτρες σαν κίονες υποστηρίζοντας μια υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα κάτω από την οποία τελούσαν τελετουργίες.Στα αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή συμπεριλαμβάνεται ένας σκελετός 4.000 ετών από την εποχή του χαλκού που ήρθε στο φως τον περασμένο Ιούλιο, περίπου 15 μίλια από το σημείο.Τον περασμένο Σεπτέμβριο μόλις δύο μίλια μακριά από το Stonehenge, Βρετανοί αρχαιολόγοι εντόπισαν το ένα νέο νεολιθικό μεγαλιθικό μνημείο, θαμμένο κάτω από τη γη.Το μνημείο θεωρείται πως ήταν πολιτιστικός και λατρευτικός χώρος και χρονολογείται από 4.500 π.Χ. Σύμφωνα με τον Independent, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως το θάψιμο του ναού – που αποτελείται από γιγαντιαίες πέτρες – συμβολίζει την στροφή προς μια άλλη θρησκεία, η οποία είχε ως λατρευτικό αντικείμενο τον ήλιο.Ο προϊστορικός ναός βρισκόταν στον λόφο Beacon, ο οποίος εκτιμάται πως ήταν πνευματικής σημασίας. Ίσως να αποτελούσε την "οικία" ενός πνεύματος ή θεότητας της φύσης.huffingtonpost