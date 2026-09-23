Ελλάδα – Αίγυπτος – Κύπρος: «Ταχεία και ενιαία αντίδραση» απέναντι σε κοινές απειλές – Νέα δεδομένα και ψυχρολουσία για την Τουρκία



«Ταχεία και ενιαία αντίδραση»



Το σημείο της Κοινής Δήλωσης που ξεχωρίζει αφορά την ανάγκη ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας προκειμένου να υποστηριχθεί η συλλογική δυνατότητα για «ταχεία και ενιαία αντίδραση» σε οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε μορφής εναντίον των τριών χωρών.



Η διατύπωση έχει ιδιαίτερο βάρος. Δεν πρόκειται ασφαλώς για συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, ούτε δημιουργείται αυτομάτως ένας μηχανισμός αντίστοιχος με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Ωστόσο, για πρώτη φορά αποτυπώνεται τόσο καθαρά η πρόθεση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου να οικοδομήσουν τη δυνατότητα συντονισμένης και γρήγορης αντίδρασης όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινές απειλές.



Και η συγκεκριμένη αναφορά δεν είναι αποκομμένη από το υπόλοιπο κείμενο. Οι τρεις υπουργοί συμφώνησαν παράλληλα στην εντατικοποίηση της επικοινωνίας και των διαβουλεύσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εκτιμήσεων και στον συντονισμό κοινών δυνατοτήτων με τρόπο ανάλογο προς τη σοβαρότητα των σημερινών αλλά και των μελλοντικών στρατιωτικών και ασφαλιστικών απειλών σε περιφερειακό επίπεδο.



Πρόκειται ουσιαστικά για τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε μια πολιτική και στρατιωτική συνεργασία να αποκτήσει πραγματικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: κοινή αντίληψη της απειλής, ανταλλαγή πληροφοριών, δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και συντονισμός των διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων.



Πρόκειται για την πλέον χαρακτηριστική διατύπωση της Κοινής Δήλωσης των υπουργών Άμυνας των τριών χωρών, η οποία έρχεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάθος σε μια συνεργασία που δοκιμάζεται εδώ και χρόνια στο πεδίο και έχει ως αιχμή τη μεγάλη διακλαδική άσκηση «MEDUSA».Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η Τουρκία έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο στην αποκατάσταση των σχέσεών της με την Αίγυπτο, επιχειρώντας να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο έντασης με το Κάιρο.Ωστόσο, η τουρκοαιγυπτιακή προσέγγιση δεν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αποδυνάμωση των στρατηγικών και στρατιωτικών δεσμών της Αιγύπτου με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάθε άλλο. Το Κάιρο φαίνεται ότι όχι μόνο «γύρισε την πλάτη» στην πίεση της Άγκυρας να συμπορευθεί με τη συμφωνία της Μέκκας, αλλά δείχνει να προσεγγίζει ακόμα περισσότερο την Αθήνα και τη Λευκωσία.Έτσι, η νέα Κοινή Δήλωση δείχνει ότι το Κάιρο επιλέγει να εμβαθύνει περαιτέρω την τριμερή αμυντική συνεργασία, διατηρώντας τη δική του στρατηγική αυτονομία και τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με Αθήνα και Λευκωσία.