ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ...;;; Αυτός είναι Ο Λόγος Που Οι Αδελφότητες Των Αμερικανικών Πανεπιστημίων Έχουν Ελληνικά Γράμματα (Φωτό)









Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό; Πως προέκυψε αυτή η παράδοση; Συμβολίζει κάτι; Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά…Οι αδελφότητες έχουν μακρά ιστορία στα αμερικανικά κολέγια και πανεπιστήμια. Στην ουσία είναι κοινωνικές οργανώσεις κυρίως για προπτυχιακούς φοιτητές. Αντίστοιχες οργανώσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ωστόσο έχουν διαφορετική δομή από χώρα σε χώρα.Οι αδελφότητες χωρίζονται ανάλογα με το φύλο των μελών τους σε αδελφότητες αγοριών και κοριτσιών. Οι αγγλικοί όροι είναι fraterinty και sorority, από τις λατινικές λέξης frater και soror που σημαίνουν αδελφός και αδελφή αντίστοιχα.Υπάρχουν διάφοροι τύποι αδελφοτήτων με πιο γνωστές τις ακαδημαϊκές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις θρησκευτικές και τις καλλιτεχνικές αδελφότητες.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτες αδελφότητες εμφανίστηκαν στα κολέγια γύρω στα 1770, αλλά δεν είχαν πάρει τη μορφή που έχουν σήμερα μέχρι το 1820. Οι πρώτες αυτές οργανώσεις ήταν έντονα επηρεασμένες από τα πρότυπα της μασονίας.Η παλαιότερη αμερικανική αδελφότητα είναι η ΧΦ που ιδρύθηκε το 1824 στο Princeton College. Ακολούθησε η ΚΑ που ιδρύθηκε το 1825, η ΣΦ το 1827 και η ΔΦ την ίδια χρονιά, όλες στο Union College.Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών οργανώσεων είναι ότι οι αμερικανικές κοινωνίες φοιτητών σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν μύηση των μελών, χρήση συμβόλων, οργανωτική δομή ή ακόμη και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη σίτιση και τη στέγαση των μελών τους.Γιατί οι αδελφότητες έχουν ελληνικά γράμματα στο όνομα τους;Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ονόματα των αδελφοτήτων αποτελούνται από δύο ή τρία ελληνικά γράμματα. Για το λόγο αυτό λέγονται και Greek letter organizations.Η πρώτη αδελφότητα με ελληνικά γράμματα στο όνομα της ήταν η ΦΒΚ, που ιδρύθηκε το 1776 στο Πανεπιστήμιο Willliam and Mary.Στην ουσία είναι ένα είδος μυστικού κώδικα. Για την ακρίβεια πρόκειται για τα αρχικά μιας ελληνικής φράσης που χρησιμοποιείται ως σύνθημα της κάθε αδελφότητας.Τις περισσότερες φορές η φράση αυτή είναι μυστική και τη γνωρίζουν μόνο τα μυημένα μέλη της αδελφότητας.Για παράδειγμα το όνομα της αδελφότητας ΦΒΚ προέρχεται από τη φράση «Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης», δηλαδή η φιλοσοφία είναι ο οδηγός της ζωής.Άλλες φορές πάλι, τα γράμματα δεν είναι κατ’ ανάγκη τα αρχικά μιας φράσης. Για παράδειγμα στην αδελφότητα ΑΩΧ τα δύο πρώτα γράμματα υποδεικνύουν ότι είναι η αρχή και το τέλος ενώ το Χ χρησιμοποιείται ως το συνδετικό «και» καθώς μοιάζει με το σύμβολο + πλαγιαστό.Σε κάθε περίπτωση οι αδελφότητες είναι έντονα επηρεασμένες από την αρχαιοελληνική κουλτούρα και παιδεία.Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα Ελληνικά γράμματα στα ονόματα τους, αλλά και από την συχνή χρήση της λέξης greek (Greek community, Greek system κλπ), ενώ πολλές φορές τα μέλη των αδελφοτήτων ονομάζονται και Greeks.