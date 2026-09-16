Σπιρουλίνα: Μέχρι πόση να παίρνετε – Οφέλη, παρενέργειες, κίνδυνοι - ΒΙΝΤΕΟ

iatropedia Η σπιρουλίνα είναι μια ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία σας τροφή, γι' αυτό και συγκαταλέγεται στις λεγόμενες “υπερτροφές”...

















iatropedia Η σπιρουλίνα είναι μια ιδιαίτερα ευεργετική για την υγεία σας τροφή, γι' αυτό και συγκαταλέγεται στις λεγόμενες “υπερτροφές”. Περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν ισχυρή επίδραση στο σώμα και τον εγκέφαλο.Η σπιρουλίνα είναι ένας οργανισμός που μεγαλώνει τόσο φρέσκο, όσο και σε θαλασσινό νερό. Είναι ένα είδος βακτηριδίου που ονομάζεται κυανοβακτήριο, το οποίο συχνά αναφέρεται ως μπλε-πράσινο φύκι.Δείτε τα πιο σημαντικά στοιχεία, που βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες, σχετικά με τα οφέλη της σπιρουλίνας:Έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πολλά θρεπτικά συστατικάΑκριβώς όπως τα φυτά, έτσι και τα κυανοβακτήρια μπορούν να παράγουν ενέργεια από το φως του ήλιου, μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται φωτοσύνθεση.Πώς είναι η σπιρουλίνα σε μορφή χαπιού και σε μορφή σκόνηςΜια κουταλιά της σούπας (7 γραμμάρια) αποξηραμένης σκόνης από σπιρουλίνα περιέχει:Πρωτεΐνη: 4 γραμμάριαΒιταμίνη Β1 (θειαμίνη): 11% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσηςΒιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη): 15% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσηςΒιταμίνη Β3 (νιασίνη): 4% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσηςΧαλκός: 21% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσηςΣίδηρος: 11% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσηςΠεριέχει επίσης σημαντικές ποσότητες μαγνησίου, καλίου και μαγγανίου, καθώς και μικρές ποσότητες από σχεδόν κάθε άλλη θρεπτική ουσία που χρειαζόμαστεΤην ίδια στιγμή, η μία κουταλιά της σούπας σπιρουλίνα έχει μόνο 20 θερμίδες και 1,7 γραμμάρια υδατανθράκων. Ανά γραμμάριο, αυτό σημαίνει ότι η σπιρουλίνα εντάσσεται στις πιο θρεπτικές τροφές στον πλανήτη! Μια κουταλιά της σούπας σπιρουλίνα περιέχει μια μικρή ποσότητα λίπους (περίπου 1 γραμμάριο), που, ακόμα κι αυτό το λίπος είναι καλό, αφού περιέχει ωμέγα-6 και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα αναλογία σε περίπου 1,5:1!Η ποιότητα της πρωτεΐνης στη σπιρουλίνα θεωρείται εξαιρετική και είναι συγκρίσιμη μόνο με εκείνη στα αυγά. Περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειαζόμαστε. Συχνά υποστηρίζεται ότι η σπιρουλίνα περιέχει και βιταμίνη Β12, αλλά αυτό είναι λάθος. Περιέχει ψευδοβιταμίνη Β12, η οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε ανθρώπους.σπιρουλίναΈχει ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητεςΗ οξειδωτική βλάβη μπορεί να βλάψει το DNA και τα κύτταρά μας. Αυτή η βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή, η οποία αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο και άλλες ασθένειες. Η σπιρουλίνα είναι ένα καταπληκτική πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία μας προστατεύουν από αυτή την οξειδωτική βλάβη. Το κύριο ενεργό συστατικό της ονομάζεται φυκοκυανίνη (phycocyanin). Αυτή η αντιοξειδωτική ουσία είναι που δίνει, επίσης, στην σπιρουλίνα το χαρακτηριστικό της μπλε-πράσινο χρώμα. Η φυκοκυανίνη καταπολεμάει τις ελεύθερες ρίζες και αναστέλλει την παραγωγή εκείνων των μορίων που εκκινούν την διαδικασία της φλεγμονής, επειδή έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.Μπορεί να μειώσει την “κακή” χοληστερόλη (LDL) και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο αίμαΟι καρδιακές παθήσεις είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους “δολοφόνους” στον κόσμο. Είναι γνωστό ότι πολλοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Η σπιρουλίνα έχει αποδειχθεί ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα απέναντι σε πολλούς από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει την ολική χοληστερόλη, την LDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την “καλή” χοληστερόλη (HDL). Σε μια μελέτη 25 ατόμων με διαβήτη τύπου-2, η λήψη 2 γραμμαρίων σπιρουλίνας ανά ημέρα βελτίωσε σημαντικά αυτούς τους δείκτες. Μια άλλη μελέτη σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη έδειξε, ότι 1 γραμμάριο σπιρουλίνας ημερησίως μείωσε τα τριγλυκερίδια κατά 16,3% και την LDL χοληστερόλη κατά 10,1%.Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεσηΗ υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας σημαντικός παράγοντας πολλών θανατηφόρων ασθενειών, όπως καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και χρόνια νεφρική νόσο.Γι' αυτές τις περιπτώσεις, το 1 γραμμάριο σπιρουλίνας είναι αναποτελεσματική δοσολογία, αλλά έχει αποδειχτεί ότι μια δόση 4,5 γραμμαρίων ημερησίως μειώνει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή νιτρικού οξειδίου, το οποίο είναι ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώσουν και να διαστέλλονται.Ποια είναι η συνιστώμενη δοσολογία;Η δοσολογία σε όλες τις κλινικές μελέτες κυμαίνεται από 1 έως 10 g/ημέρα. Ως συμπλήρωμα διατροφής, η ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα είναι 3 γραμμάρια την ημέρα (περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού σπιρουλίνα σκόνη, ή 6 δισκία των 500 mg). Δεδομένου ότι πρόκειται για μια καθαρή και φυσική τροφή, μπορείτε με ασφάλεια να πάρετε και μεγαλύτερη δόση, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση είναι σώφρον να ενημερώσετε και τον γιατρό σας.Επειδή τα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη τρόφιμα έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν την εγρήγορση (και η σπιρουλίνα είναι από τις πιο πλούσιες διαιτητικές πηγές ολόκληρης πρωτεΐνης) το καλύτερο είναι να την παίρνετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν πάτε για ύπνο. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι κανόνας. Σε γενικές γραμμές μπορείτε να την πάρετε όποτε θέλετε με, πριν από, ή ανάμεσα στα γεύματα, ή κάθε φορά που το επίπεδο ενέργειάς σας είναι χαμηλά.Παρενέργειες και πιθανοί κίνδυνοιΗ σπιρουλίνα φαίνεται να είναι ασφαλής, ακόμη και σε υψηλές δόσεις, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο του πανεπιστημίου του Μερίλαντ στις ΗΠΑ. Μερικοί άνθρωποι, ωστόσο, μπορεί να εμφανίσουν παρενέργειες όπως:ΠονοκέφαλοςΕφίδρωσηΝαυτίαΔυσκολία συγκέντρωσηςΈξαψη του προσώπουΑποφύγετε την σπιρουλίνα εάν έχετε κάποια αυτοάνοση νόσο, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ή λύκο, διότι θα μπορούσε να τονώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να χειροτερέψει την κατάστασή σας. Συζητήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε σπιρουλίνα εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.