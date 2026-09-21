Ο Αλ Σίσι εναντίον Μουσουλμανικής Αδελφότητας και η Τουρκίας... «Εξακολουθεί να υφίσταται η επιμονή στην προσπάθεια κατάλυσης του κράτους».

Κεραυνούς με έμμεσο αποδέκτη την Άγκυρα εξαπέλυσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, χωρίς να την κατονομάσει φυσικά, μιλώντας εναντίον όλων α...

Κεραυνούς με έμμεσο αποδέκτη την Άγκυρα εξαπέλυσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, χωρίς να την κατονομάσει φυσικά, μιλώντας εναντίον όλων αυτών που συνεχίζουν να απειλούν την σταθερότητα της χώρας του, (Μουσουλμανική Αδελφότητα), και οι οποίοι εργάζονται νυχθημερόν για να την αποσταθεροποιήσουν, δηλαδή να την μετατρέψουν σε Ισλαμικό Χαλιφάτο.Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι προειδοποίησε για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ανατροπής της Αιγύπτου, δηλώνοντας ότι όσα συνέβησαν μεταξύ 2011 και 2013 «δεν έχουν τελειώσει», ότι το σχέδιο που κρυβόταν από πίσω «δεν έχει σταματήσει» και ότι «εξακολουθεί να υφίσταται η επιμονή στην προσπάθεια κατάλυσης του κράτους».Ο ίδιος προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης δικαστών που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αιγυπτιακή Στρατιωτική Ακαδημία.Ο Αλ Σίσι αναφέρθηκε στην εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου 2011 που οδήγησε στην απομάκρυνση του εκλιπόντος Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, στη βία που ακολούθησε και στην άνοδο στην εξουσία της, πλέον απαγορευμένης Μουσουλμανικής Αδελφότητας, πριν από την ανατροπή της το 2013.Ο ίδιος κάλεσε τους Αιγύπτιους πολίτες και τις οικογένειες να παραμείνουν σε εγρήγορση, τονίζοντας ότι η ευθύνη βαρύνει τους πάντες, «όχι μόνο τους αξιωματούχους, τους διανοούμενους και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης».Αναφερόμενος στο 2011, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Αίγυπτος βίωσε «εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές» και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, αλλά «ο Παντοδύναμος Θεός θέλησε η Αίγυπτος, σε αντίθεση με άλλες χώρες, να επιβιώσει».«Όσα συνέβησαν σε άλλες χώρες ήταν ενορχηστρωμένα και προσχεδιασμένα, όμως η Αίγυπτος επιβίωσε χάρη στη θεία χάρη», είπε, προσθέτοντας ότι οι πόροι της χώρας δεν της επέτρεπαν να αντιμετωπίσει παρατεταμένες προκλήσεις.Υπογράμμισε ότι τα γεγονότα της περιόδου 2011–2013 (δηλαδή η εξέγερση που ανέτρεψε τον Χόσνι Μουμπάρακ και η μετέπειτα ανατροπή του Μοχάμεντ Μόρσι) δεν αποτελούν απλώς παρελθόν, αλλά ότι οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Αιγύπτου παραμένουν ενεργές, αλλάζοντας απλώς μεθόδους.Ως γνωστόν το μήνυμα του Αλ Σίσι έχει διπλούς αποδέκτες, εντός και εκτός χώρας, με τους πρώτους να είναι τα μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας εντός Αιγύπτου, και τους δεύτερους να είναι οι Τούρκοι, με τους οποίους υπάρχουν ναι μεν καλές σχέσεις, αλλά τόσο όσο, αφού υπάρχει πάντα ο τουρκικός ισλαμικός κίνδυνος.Παρά τη ραγδαία βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, τις αγορές drones από την Άγκυρα, τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, υπάρχουν ζητήματα όπου το Κάιρο διατηρεί σαφώς επιφυλάξεις.Η Αίγυπτος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και τη Συρία, επιδιώκοντας τον περιορισμό των ξένων παρεμβάσεων.Ωστόσο, ακόμη και στη Λιβύη, η ένταση έχει δώσει τη θέση της σε μια προσεκτική διπλωματική συνεννόηση. Η Άγκυρα έχει περιορίσει σημαντικά τη δράση και την προπαγάνδα των Αιγυπτίων αντικαθεστωτικών προς το παρόν όμως.Η Αίγυπτος δεν εισήλθε στο σύμφωνό της Μέκκας και αυτό το έπραξε συνειδητά, διότι δεν επιθυμεί εμπλοκή με τον άξονα Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, λόγω των ενεργειακών σχεδίων της προς την ΕΕ, ενώ υπάρχει και η συνεργασία με την Ελλάδα, η οποία φέρνει οικονομική ανάπτυξη, την οποία έχει τόσο ανάγκη τώρα η Αίγυπτος πιο πολύ από ποτέ.Το τρέχον γεωπολιτικό σκηνικό φαινομενικά είναι ήρεμο, αλλά πίσω στο παρασκήνιο διαδραματίζονται πολλά, επειδή οι Τούρκοι δεν θα σταματήσουν ποτέ από το να θέλουν να κάνουν την Αίγυπτο ισλαμικό Χαλιφάτο.Η Τουρκία επίσης δεν ενεργεί ως παράγοντας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, αλλά ο μοχλός πρόκλησης χάους, στο οποίο οι Τούρκοι ορμάνε για να πάρουν το δικό τους μερίδιο.Ο έλεγχος χιλιάδων Αιγυπτίων μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Τουρκία και Αίγυπτο, είναι ένα τεράστιο ατού στα χέρια του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όταν υπάρξει ανάγκη, και αυτό το γνωρίζει ο Αλ Σίσι.Όπως λέει και ο απλός ελληνικός λαός " ποιος έχει το μέλι στα χέρια του και δεν θα το γλείψει".