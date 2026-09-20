Διπολική διαταραχή - ΚΑΝΤΕ ΤΟ - Απλό ερωτηματολόγιο που «δείχνει» πιθανό πρόβλημα

Οι συνέπειες μιας λανθασμένης διάγνωσης μπορεί να είναι καταστροφικές. Ένας τρόπος για τη βελτίωση της αναγνώρισης των διαταραχών του διπολικού φάσματος είναι η παρακολούθηση αυτών.Το Ερωτηματολόγιο Διαταραχής της Διάθεσης είναι ένα σύντομο εργαλείο ανίχνευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των ασθενών που είναι πιθανότερο να έχουν διπολική διαταραχή. Μόλις προσδιοριστεί και στη συνέχεια διαγνωστεί κατάλληλα, οι ζωές των ατόμων με διπολική διαταραχή μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο ως σημείο εκκίνησης. Δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας πλήρους ιατρικής εκτίμησης. Η διπολική διαταραχή είναι μια σύνθετη ασθένεια και μια ακριβής, ενδελεχής διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο μέσω εξατομικευμένης αξιολόγησης από το γιατρό σας.Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και δείτε τα αποτελέσματα