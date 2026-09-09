«Τουλάχιστον σε βίασε όμορφος»: Μετανάστης κατά συρροή βιαστής δεν απελαυνόταν, γιατί είχε δικαίωμα «στην οικογενειακή ζωή»

Σάλο προκαλεί η υπόθεση ενός μετανάστη κατά συρροή βιαστή που απέφευγε την απέλαση, γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο είχε δικαίωμα «στην οικ...

Σάλο προκαλεί η υπόθεση ενός μετανάστη κατά συρροή βιαστή που απέφευγε την απέλαση, γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο είχε δικαίωμα «στην οικογενειακή ζωή».Ο 24χρονος Νιγηριανός Γκιφτ Ολαντέλε μεγάλωσε στην Αγγλία και είχε αρκετά μπλεξίματα με τον νόμο, με δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για βιασμό στο Μάντσεστερ, αλλά και να τον καταδικάζει σε φυλάκιση δύο ετών για υπόθεση παράνομης κατακράτησης γυναίκας με σεξουαλικά κίνητρα.Έτσι, διατάχθηκε η απέλασή του, καθώς κρίθηκε ένοχος για πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα. Ωστόσο, το δικαστήριο που ασχολείται με υποθέσεις μεταναστών, τον προστάτευσε, με το επιχείρημα ότι είχε δικαίωμα «στην οικογενειακή ζωή» και πως θα δεχόταν ρατσισμό στη Νιγηρία, αφού μεγάλωσε ως Βρετανός.Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ολαντέλε έκτοτε κυκλοφορούσε ελεύθερος και το 2025 βίασε άγρια μια 20χρονη.Ο δράστης την χτύπησε πολλές φορές στο πρόσωπο, ενώ όταν τελείωσε την πράξη του, είπε: «Τουλάχιστον σε βίασε όμορφος… Νομίζω ότι έχεις χορτάσει τώρα». Μάλιστα, απείλησε το θύμα να μην μιλήσει, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δολοφονούσε την οικογένειά της.Η κοπέλα με την πρώτη ευκαιρία ειδοποίησε την αστυνομία, με τον 24χρονο να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται σε συνολική ποινή 25 ετών, εκ των οποίων θα εκτίσει 17 χρόνια στη φυλακή και οκτώ χρόνια εκτός, υπό αυστηρή επιτήρηση. Εντούτοις, για ακόμη μια φορά δεν πρόκειται να απελαθεί, παρότι επισήμως θεωρείται δημόσιος κίνδυνος.Η μητέρα της 20χρονης σε δηλώσεις που έκανε, ξέσπασε, φωνάζοντας «πού είναι τα δικαιώματα της κόρης μου;», καθώς η νεαρή κοπέλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα μετά τον βιασμό, ενώ έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να βάλει τέλος στη ζωή της.