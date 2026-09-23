Συναγερμός στη Νίκαια... Άνδρας κρατάει όμηρο γυναίκα στο σπίτι του – Δηλώνει ότι είναι οπλισμένος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23.09.2026) στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας κρατάει όμηρο μία γυναίκα μέσα σ...

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23.09.2026) στην περιοχή της Νίκαιας, όπου οπλισμένος άνδρας κρατάει όμηρο μία γυναίκα μέσα στο σπίτι του.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να μην επιτρέπει της γυναίκας της επιτρέπει να βγει από το σπίτι της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος.Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.Η Τροχαία έχει πραγματοποιήσει εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πράγματι ο άνδρας έχει στην κατοχή του όπλο.