Τρίκαλα: Ανήλικη μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Μια ανήλικη 15 ετών στα Τρίκαλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λιπόθυμη, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με το trikaladay, το περιστατ...

Μια ανήλικη 15 ετών στα Τρίκαλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λιπόθυμη, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.Σύμφωνα με το trikaladay, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (26/09) με μια 15χρονη να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Τρικάλων για παροχή ιατρικής βοήθειας.Η 15χρονη βρισκόταν με την παρέα της σε χωριό των Τρικάλων όπου φέρεται να κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ (τσίπουρο) με αποτέλεσμα να λιποθυμίσει.Παιδιά της παρέας της αμέσως κάλεσαν τους γονείς της 15χρονης, οι οποίοι και την μετέφεραν στο Νοσοκομείο.