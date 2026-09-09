Χαλαρώνει από σήμερα ο καιρός αλλά... Νέα επιδείνωση από Τετάρτη με βροχές και 9 μποφόρ

Η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη σήμερα Δευτέρα, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη, όπου αναμένονται μόν...

Η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη σήμερα Δευτέρα, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη, όπου αναμένονται μόνο τοπικές βροχές.Τα πιο έντονα φαινόμενα στην Εύβοια έχουν πλέον περάσει, ενώ κατά τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση της κακοκαιρίας στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο. Η βελτίωση θα κινηθεί σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια.Παρά την αποκλιμάκωση, τοπικές βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ηλεκτρική δραστηριότητα του τελευταίου 24ώρου, καθώς περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κεραυνικής δραστηριότητας σημειώθηκε πάνω από θαλάσσιες περιοχές.Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη, με το φθινοπωρινό σκηνικό να επιστρέφει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φθάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ.Παράλληλα, άστατος θα είναι ο καιρός και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και φαινόμενα αστάθειας.Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας μεταβολής θα αποτελέσουν οι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν εκ νέου.Οι ριπές αναμένεται να φθάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα νέο διάστημα έντονα φθινοπωρινού καιρού.