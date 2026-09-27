Οι τούρκοι λένε ότι... Συνελήφθησαν 93 άτομα για απόπειρα διέλευσης των συνόρων με Ελλάδα

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων σημειώνονται τα παρακάτω:α. Η επιχείρηση Αρμονία στη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινος Πόντος), η οποία διεξάγεται για την αποτροπή πιθανών τρομοκρατικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη θαλάσσια αυτή περιοχή και τη συμβολή στην ασφάλεια στη θάλασσα, συνεχίζεται.β. Η επιχείρηση «Ασπίδα της Μεσογείου» διεξάγεται στη Μεσόγειο Θάλασσα εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας για να διασφαλίσει την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, να συμβάλει στην ασφάλεια στη θάλασσα και να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.γ. Η Τουρκική Ναυτική Ομάδα Εργασίας διεξάγει επιχειρήσεις αναγνώρισης, επιτήρησης και παρουσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης.γ. Ως μέρος της Μόνιμης Ομάδας Εργασίας 2 του ΝΑΤΟ (SNMG-2), η 1η Κορβέτα βρίσκεται στο λιμάνι του Τάροντο/Ιταλία.δ. Η Ομάδα Ναυτικής Επιχείρησης της Σομαλίας, η οποία αποτελείται από 1 Περιπολικό Σκάφος, 2 Φρεγάτες και 1 Βυτιοφόρο Καυσίμων, βρίσκεται στην περιοχή CURAD-1.(Γενικό Επιτελείο Στρατού Τουρκίας)