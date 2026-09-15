Στρατός Ξηράς: Νέες τεχνολογίες, μη επανδρωμένα συστήματα και εξομοιωτές στην 90ή ΔΕΘ

Στο περίπτερο παρουσιάστηκαν σύγχρονα μέσα και συστήματα που αξιοποιεί ο Στρατός Ξηράς, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη επανδρωμένα αεροχήματα και στα ρομποτικά συστήματα.Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν εξομοιωτές εκπαίδευσης, καθώς και εξοπλισμό που αφορά τον σύγχρονο μαχητή.Η παρουσίαση δεν περιορίστηκε μόνο στη στατική έκθεση των συστημάτων. Μέσω διαδραστικών εφαρμογών και εξομοιωτών, το κοινό μπορούσε να αποκτήσει πιο άμεση εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας επιλεγμένων μέσων.Κατά τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση για το επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο του Στρατού Ξηράς.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δράσεις που συνδέονται με τη νέα θητεία, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις αλλαγές και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.Η συμμετοχή του Στρατού Ξηράς στην 90ή ΔΕΘ ανέδειξε τις σύγχρονες δυνατότητες και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις.Παράλληλα, η παρουσία στο Ενιαίο Διακλαδικό Περίπτερο αποτέλεσε ευκαιρία για άμεση επαφή με τους πολίτες και για παρουσίαση του έργου και της αποστολής του Στρατού Ξηράς.