Αφού μπορούμε... Νέο στρατιωτικό όχημα από την ΕΛΒΟ θα παρουσιαστεί στην 90ή ΔΕΘ

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ένα από τα νέα έργα της, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της σ...

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ένα από τα νέα έργα της, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της στα στρατιωτικά οχήματα επόμενης γενιάς.Η ΕΛΒΟ θα συμμετάσχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη φετινή της παρουσία να επικεντρώνεται στη νέα γενιά τακτικής κινητικότητας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.Στο πλαίσιο της έκθεσης, η εταιρεία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό ένα από τα νέα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η συγκεκριμένη παρουσίαση αναμένεται να προσφέρει μια πρώτη εικόνα για τις τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες που αναπτύσσει η ΕΛΒΟ στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων.Η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της ΕΛΒΟ έχουν και οι στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του αμυντικού τομέα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η συνεργασία με τη Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH, η οποία αφορά την παραγωγή στρατιωτικών φορτηγών RMMV στις εγκαταστάσεις της ελληνικής εταιρείας.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΒΟ, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα αποτελέσει τη μοναδική συνεργασία, καθώς προετοιμάζονται και άλλες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.Η ΕΛΒΟ διαθέτει πολυετή εμπειρία στις τεχνολογίες, στην κατασκευή και στην αναβάθμιση οχημάτων ειδικής χρήσης. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύονται από τη διεθνή τεχνογνωσία του Ομίλου SK, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και κατασκευή σύνθετων αμυντικών συστημάτων.Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία παραγωγικής δυναμικότητας που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες για σύγχρονα στρατιωτικά οχήματα και συστήματα τακτικής κινητικότητας.Παράλληλα, η ΕΛΒΟ επιδιώκει να διευρύνει τη διεθνή παρουσία της και να ενισχύσει τις εξαγωγικές της δυνατότητες, αξιοποιώντας νέες συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό.Η συμμετοχή στην 90ή ΔΕΘ εντάσσεται σε αυτήν την αναπτυξιακή πορεία, με το νέο έργο που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη να αποτελεί την πρώτη δημόσια ένδειξη των επόμενων βημάτων της εταιρείας.