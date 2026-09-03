Αγρίνιο: Θύμα βιασμού από δύο άνδρες έπεσε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί

Έναν εφιάλτη δίχως τέλος φέρεται να έζησε η 15χρονη κοπέλα που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και για τον εντοπισμό της εκδόθηκε Missing...



Τελικά το παιδί εντοπίστηκε χθες Τετάρτη (2/9) στην περιοχή και, όπως κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ., έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο Αγρινιώτες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη, η οποία φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα, είχε φύγει από το σπίτι της προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι ενός 31χρονου. Έφθασε στο σπίτι, όμως δεν ήθελε να μπει μέσα. Τότε, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, ο άνδρας την ανάγκασε να μπει μέσα και, μαζί με έναν φίλο του 32 ετών, την κράτησαν εκεί παρά τη θέληση της και τη βίασαν.



Οταν η οικογένεια της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της ακολούθησε έρευνα κατά την οποία οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι η κοπέλα θα πήγαινε στο σπίτι του εν λόγω 31χρονου. Μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τόσο την ανήλικη όσο και τον 31χρονο, ενώ, λίγο αργότερα, εντόπισαν και τον 32χρονο φίλο του.



Μετά την καταγγελία της 15χρονης, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό, ενώ η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Έναν εφιάλτη δίχως τέλος φέρεται να έζησε η 15χρονη κοπέλα που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και για τον εντοπισμό της εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».