Αιγαίο: Έξι τουρκικά αεροσκάφη και 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σ...

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Συνεχίστηκε η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με συνολικά 6 μεμονωμένα αεροσκάφη να καταγράφονται σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Συγκεκριμένα, επρόκειτο για 5 UAV και ένα ATR-72, χωρίς να καταγραφούν σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών.Εννέα παραβάσεις στο FIR ΑθηνώνΤα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Από αυτές, οι 7 παραβάσεις αποδόθηκαν στα UAV, ενώ οι υπόλοιπες 2 πραγματοποιήθηκαν από το ATR-72.