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Αιγαίο: Έξι τουρκικά αεροσκάφη και 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Σεπτεμβρίου 15, 2026

  Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σ...

 



Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Συνεχίστηκε η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο, με συνολικά 6 μεμονωμένα αεροσκάφη να καταγράφονται σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για 5 UAV και ένα ATR-72, χωρίς να καταγραφούν σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών.

Εννέα παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Από αυτές, οι 7 παραβάσεις αποδόθηκαν στα UAV, ενώ οι υπόλοιπες 2 πραγματοποιήθηκαν από το ATR-72.

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