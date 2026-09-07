«Ψέμα για να χειραγωγήσουν τους Ισραηλινούς» – Ο Νετανιάχου απαντά στο νέο δημοσίευμα για την 7η Οκτωβρίου

O ίδιος ισχυρισμός είχε ήδη διαψευστεί μετά την επίθεση του 2023 και επανέρχεται τώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις ισραηλινές βουλευτικές...







Νετανιάχου: «Ψευδής κατηγορία»



Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, απορρίπτοντας το δημοσίευμα.



«Η κατηγορία είναι ψευδής».



Σύμφωνα με την πρωθυπουργική ανακοίνωση, ο ίδιος ισχυρισμός είχε ήδη διαψευστεί μετά την επίθεση του 2023 και επανέρχεται τώρα, λίγες εβδομάδες πριν από τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.



Το γραφείο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η επαναφορά του ζητήματος αποτελεί προσπάθεια «χειραγώγησης της κοινής γνώμης του Ισραήλ». Πρόκειται για πολιτική θέση της ισραηλινής πρωθυπουργίας απέναντι στο δημοσίευμα και όχι για ανεξάρτητα τεκμηριωμένο συμπέρασμα.

Έντεκα ημέρες πριν από την επίθεση που συγκλόνισε το Ισραήλ και άνοιξε τον κύκλο πολέμου στη Μέση Ανατολή, ένα μικρό μισθωμένο Cessna φέρεται να προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Επιβάτης του, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, ήταν ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους των υπηρεσιών πληροφοριών στην περιοχή: ο τότε επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Αμπάς Καμέλ.Το περιοδικό υποστηρίζει ότι ο Καμέλ πραγματοποίησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 ένα ταξίδι-αστραπή στο Ισραήλ, διάρκειας περίπου μίας ώρας, μεταφέροντας προειδοποίηση πως η κατάσταση στη Γάζα πλησίαζε σε επικίνδυνο σημείο και ότι η Χαμάς ετοιμαζόταν για μεγάλη επιχείρηση. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία ψευδή και κάνοντας λόγο για προσπάθεια επηρεασμού της ισραηλινής κοινής γνώμης.Το ταξίδι-αστραπή του Αμπάς ΚαμέλΣύμφωνα με το Atlantic, ο τότε αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών έφθασε στο Ισραήλ λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την 7η Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς πέρασαν τα σύνορα από τη Γάζα και εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη επίθεση που είχε δεχθεί το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.Το αμερικανικό περιοδικό επικαλείται πηγές στο Ισραήλ, την Αίγυπτο, άλλες αραβικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Κατά το ρεπορτάζ, το μήνυμα του Καμέλ ήταν ότι το περιθώριο για να αποτραπεί μία μεγάλη κλιμάκωση στη Γάζα στένευε επικίνδυνα.Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος φέρεται παράλληλα να προέτρεψε την ισραηλινή πλευρά να προχωρήσει σε οικονομικά μέτρα και παραχωρήσεις που θα μπορούσαν, κατά την εκτίμηση του Καΐρου, να αποκλιμακώσουν την κατάσταση.Το δημοσίευμα δεν υποστηρίζει ότι η Αίγυπτος είχε παραδώσει στο Ισραήλ συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο της επίθεσης με ημερομηνία, ώρα και στόχους. Η αναφορά αφορά προειδοποίηση για επικείμενη μεγάλη κλιμάκωση και κίνηση της Χαμάς.Το κρίσιμο κενό: Με ποιον συναντήθηκε;Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα αναπάντητα σημεία της υπόθεσης. Το Atlantic σημειώνει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί δημοσίως με ποιον ή ποιους Ισραηλινούς αξιωματούχους συναντήθηκε ο Αμπάς Καμέλ κατά την ολιγόωρη παραμονή του στη χώρα.Πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής κυβέρνησης, τον οποίο επικαλείται το περιοδικό, υποστήριξε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο μία τέτοια επίσκεψη και ένα τέτοιο μήνυμα να μην είχαν φθάσει μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση πηγής και όχι για δημόσια διαθέσιμο έγγραφο που να αποδεικνύει προσωπική ενημέρωση του Νετανιάχου.Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο πάνω στο οποίο συγκρούονται οι δύο πλευρές.