78χρονος αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από τις Αρχές

Με χειροπέδες κατέληξε 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημει...





Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Με χειροπέδες κατέληξε 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.