ΞΕΡΕΤΕ γιατί ΠΡΕΠΕΙ να το ετοιμάσετε... Επιβίωση: Σακίδιο 72 ωρών... με ΌΤΙ χρειάζεται για να την σκαπουλάρετε!



Εάν σκέφτεστε να φτιάξετε ένα τέτοιο σακίδιο τότε ήδη έχετε κάπου στο μυαλό σας ότι ίσως να βρεθείτε σε κατάσταση φυγής. Αυτό είναι καλό, αλλά είναι μόνο η αρχή.









Το πιο σημαντικό είναι πρώτον, είτε να έχετε πάντα δίπλα σας (δίπλα σας σημαίνει το πολύ λίγα μέτρα μακριά) το σακίδιο αυτό, είτε να έχετε αρκετά από αυτά τα σακίδια όπου βρίσκετε συνήθως (π.χ. ένα στο αυτοκίνητο, ένα στη μοτοσυκλέτα, ένα στην είσοδο του σπιτιού, ένα στο χώρο εργασίας σας, κτλ.). Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε τίποτα από τα παραπάνω τότε δεν έχετε να επωφεληθείτε ιδιαίτερα από αυτό το άρθρο.



Οι στρατιώτες των ΗΠΑ που υπηρετούν σήμερα είτε μακριά από προκεχωρημένες βάσεις επιχειρήσεων, είτε εντός προκεχωρημένων βάσεων επιχειρήσεων που έχουν αυξημένη ετοιμότητα, υποχρεούνται να έχουν το σακίδιο BOB και το βασικό φόρτο μάχης τους παντού μαζί τους. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και τα μπάνια όπως επίσης και τα εστιατόρια και τις τουαλέτες. Το παράδειγμα αυτό το φέραμε για να δείξουμε τη σπουδαιότητα του τρόπου σκέψης ετοιμότητας.



Περιβάλλον/Συνθήκες Εάν σκέφτεστε να φτιάξετε ένα τέτοιο σακίδιο τότε ήδη έχετε κάπου στο μυαλό σας ότι ίσως να βρεθείτε σε κατάσταση φυγής. Αυτό είναι καλό, αλλά είναι μόνο η αρχή.Το πιο σημαντικό είναι πρώτον, είτε να έχετε πάντα δίπλα σας (δίπλα σας σημαίνει το πολύ λίγα μέτρα μακριά) το σακίδιο αυτό, είτε να έχετε αρκετά από αυτά τα σακίδια όπου βρίσκετε συνήθως (π.χ. ένα στο αυτοκίνητο, ένα στη μοτοσυκλέτα, ένα στην είσοδο του σπιτιού, ένα στο χώρο εργασίας σας, κτλ.). Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε τίποτα από τα παραπάνω τότε δεν έχετε να επωφεληθείτε ιδιαίτερα από αυτό το άρθρο.Οι στρατιώτες των ΗΠΑ που υπηρετούν σήμερα είτε μακριά από προκεχωρημένες βάσεις επιχειρήσεων, είτε εντός προκεχωρημένων βάσεων επιχειρήσεων που έχουν αυξημένη ετοιμότητα, υποχρεούνται να έχουν το σακίδιο BOB και το βασικό φόρτο μάχης τους παντού μαζί τους. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και τα μπάνια όπως επίσης και τα εστιατόρια και τις τουαλέτες. Το παράδειγμα αυτό το φέραμε για να δείξουμε τη σπουδαιότητα του τρόπου σκέψης ετοιμότητας.



Το τι ακριβώς θα χρειαστείτε εξαρτάται απόλυτα από το περιβάλλον όπου βρίσκεστε. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι σε ορεινό περιβάλλον έχει εύκολη πρόσβαση σε νερό και φωτιά αλλά ίσως να υπάρχει πρόβλημα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και δυσκολίας του εδάφους.



Άρα χρειάζεται ελαφρύ εξοπλισμό που όμως είναι ιδανικός για κρύα κλίματα. Αντίθετα, κάποιος που ζει σε νησί θα χρειαστεί περισσότερο υλικά για πόσιμο νερό ως πρώτη προτεραιότητα. Οπότε, πρώτα δείτε τις προτεραιότητες βάση του περιβάλλοντος όπου βρίσκεστε και των συνθηκών που υπάρχουν εκεί.



Σακίδιο Το τι ακριβώς θα χρειαστείτε εξαρτάται απόλυτα από το περιβάλλον όπου βρίσκεστε. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι σε ορεινό περιβάλλον έχει εύκολη πρόσβαση σε νερό και φωτιά αλλά ίσως να υπάρχει πρόβλημα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και δυσκολίας του εδάφους.Άρα χρειάζεται ελαφρύ εξοπλισμό που όμως είναι ιδανικός για κρύα κλίματα. Αντίθετα, κάποιος που ζει σε νησί θα χρειαστεί περισσότερο υλικά για πόσιμο νερό ως πρώτη προτεραιότητα. Οπότε, πρώτα δείτε τις προτεραιότητες βάση του περιβάλλοντος όπου βρίσκεστε και των συνθηκών που υπάρχουν εκεί. Το



Καθώς μιλάμε για ένα σακίδιο που ίσως θα πρέπει να κουβαλάτε για 72 ώρες, πρέπει να είναι πάρα πολύ άνετο και να έχει λογικό βάρος. Το βάρος εξαρτάται από το κάθε άτομο. Εάν κάνατε κάποια πορεία δύο ωρών με ένα σακίδιο βάρους 20 κιλών και είχατε κουραστεί, τότε σίγουρα το σακίδιο BOB σας πρέπει να είναι πολύ ελαφρύτερο.









Φυσικά, στη πράξη ίσως το σχέδιο σας να είναι η μετάβαση με κάποιο μηχανοκίνητο μέσο αλλά το ασφαλέστερο είναι να υπολογίζουμε βάση του χειρότερου σεναρίου, δηλαδή εάν το μηχανοκίνητο μέσο δεν είναι διαθέσιμο. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό καθώς αυτό θα καθορίσει το τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Επίσης, αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για τον οποίον πρέπει να έχετε καλή φυσική κατάσταση. Όσο καλύτερη φυσική κατάσταση έχετε, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είστε.



Οργάνωση



Η οργάνωση του σακιδίου είναι ότι πιο σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του. Ότι θα χρησιμοποιείτε συχνά (όπως για παράδειγμα σνακ και νερό) τα θέλετε άμεσα προσβάσιμα. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε σακίδιο με ζώνη μέσης θέλετε το βάρος να είναι στη ζώνη μέσης (για να το διαχειρίζονται τα πόδια) και όχι στους ιμάντες των ώμων (ώστε να πιέζει τη σπονδυλική στήλη). Ένα ακόμα σημαντικό θέμα της οργάνωσης είναι η διανομή του βάρους.



Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι εφόσον έχετε καταλήξει στο τι θα βάλετε στο σακίδιο BOB σας, να τα πάρετε όλα, ένα προς ένα, και να τα ζυγίσετε και να κάνετε μία λίστα με το κάθε αντικείμενο και το βάρος του. Αυτό ισχύει για όλα τα αντικείμενα από τους αναπτήρες μέχρι τις κάλτσες, και το ίδιο το σακίδιο. Να θυμάστε τα σοφά λόγια του στελέχους της DEVGRU (γνωστή και ως SEAL Team 6), κυρίου Μαρκ Όουεν από το βιβλίο «No Easy Day». Ενός άντρα με πάνω από 400 ειδικές επιχειρήσεις στο ενεργητικό του, συμπεριλαμβανομένης και της εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011. Το απόσπασμα από το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά είναι το ακόλουθο.



«Εδώ και πέντε λεπτά, όλη η καμπίνα του ελικοπτέρου είχε ζωντανέψει. Βάλαμε τα κράνη μας και ελέγξαμε τους ασυρμάτους και μετά κάναμε ένα τελευταίο έλεγχο στα όπλα μας. Φορούσα 30 κιλά εξοπλισμού, το κάθε ένα γραμμάριο ήταν προσεκτικά επιλεγμένο για ένα συγκεκριμένο λόγο, ο φόρτος μάχης μου ήταν τελειοποιημένος και ρυθμισμένος άψογα βάση δώδεκα χρόνων εμπειριών και εκατοντάδων παρόμοιων επιχειρήσεων.»



Ωραία, έχετε τη λίστα με τον εξοπλισμό σας και το βάρος. Τώρα πρέπει να κάνετε τη διανομή του στο σακίδιο. Αυτό εξαρτάται εάν το σακίδιο έχει εξωτερικό σκελετό στήριξης είναι όχι. Εάν έχει εξωτερικό σκελετό θέλουμε τα βαριά αντικείμενα ψηλά και τα ελαφριά χαμηλά. Με αυτό το τρόπο το σακίδιο θα παραμένει ίσιο και θα πιέζει περισσότερο προς τα κάτω, δηλαδή στη ζώνη μέσης, παρά στους ώμους. Στις μέρες μας τα περισσότερα σακίδια δεν έχουν εξωτερικούς σκελετούς. Γι’αυτό, εκεί θέλουμε το βάρος κοντά στη πλάτη και στη μέση για τον ίδιο λόγο. Για να οδηγεί το σακίδιο σε ευθεία προς το έδαφος με το περισσότερο βάρος να πηγαίνει στη ζώνη μέσης. Καθώς μιλάμε για ένα σακίδιο που ίσως θα πρέπει να κουβαλάτε για 72 ώρες, πρέπει να είναι πάρα πολύ άνετο και να έχει λογικό βάρος. Το βάρος εξαρτάται από το κάθε άτομο. Εάν κάνατε κάποια πορεία δύο ωρών με ένα σακίδιο βάρους 20 κιλών και είχατε κουραστεί, τότε σίγουρα το σακίδιο BOB σας πρέπει να είναι πολύ ελαφρύτερο.Φυσικά, στη πράξη ίσως το σχέδιο σας να είναι η μετάβαση με κάποιο μηχανοκίνητο μέσο αλλά το ασφαλέστερο είναι να υπολογίζουμε βάση του χειρότερου σεναρίου, δηλαδή εάν το μηχανοκίνητο μέσο δεν είναι διαθέσιμο. Αυτό το στάδιο είναι σημαντικό καθώς αυτό θα καθορίσει το τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Επίσης, αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για τον οποίον πρέπει να έχετε καλή φυσική κατάσταση. Όσο καλύτερη φυσική κατάσταση έχετε, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είστε.Η οργάνωση του σακιδίου είναι ότι πιο σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του. Ότι θα χρησιμοποιείτε συχνά (όπως για παράδειγμα σνακ και νερό) τα θέλετε άμεσα προσβάσιμα. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε σακίδιο με ζώνη μέσης θέλετε το βάρος να είναι στη ζώνη μέσης (για να το διαχειρίζονται τα πόδια) και όχι στους ιμάντες των ώμων (ώστε να πιέζει τη σπονδυλική στήλη). Ένα ακόμα σημαντικό θέμα της οργάνωσης είναι η διανομή του βάρους.Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι εφόσον έχετε καταλήξει στο τι θα βάλετε στο σακίδιο BOB σας, να τα πάρετε όλα, ένα προς ένα, και να τα ζυγίσετε και να κάνετε μία λίστα με το κάθε αντικείμενο και το βάρος του. Αυτό ισχύει για όλα τα αντικείμενα από τους αναπτήρες μέχρι τις κάλτσες, και το ίδιο το σακίδιο. Να θυμάστε τα σοφά λόγια του στελέχους της DEVGRU (γνωστή και ως SEAL Team 6), κυρίου Μαρκ Όουεν από το βιβλίο «No Easy Day». Ενός άντρα με πάνω από 400 ειδικές επιχειρήσεις στο ενεργητικό του, συμπεριλαμβανομένης και της εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011. Το απόσπασμα από το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά είναι το ακόλουθο.«Εδώ και πέντε λεπτά, όλη η καμπίνα του ελικοπτέρου είχε ζωντανέψει. Βάλαμε τα κράνη μας και ελέγξαμε τους ασυρμάτους και μετά κάναμε ένα τελευταίο έλεγχο στα όπλα μας. Φορούσα 30 κιλά εξοπλισμού, το κάθε ένα γραμμάριο ήταν προσεκτικά επιλεγμένο για ένα συγκεκριμένο λόγο, ο φόρτος μάχης μου ήταν τελειοποιημένος και ρυθμισμένος άψογα βάση δώδεκα χρόνων εμπειριών και εκατοντάδων παρόμοιων επιχειρήσεων.»Ωραία, έχετε τη λίστα με τον εξοπλισμό σας και το βάρος. Τώρα πρέπει να κάνετε τη διανομή του στο σακίδιο. Αυτό εξαρτάται εάν το σακίδιο έχει εξωτερικό σκελετό στήριξης είναι όχι. Εάν έχει εξωτερικό σκελετό θέλουμε τα βαριά αντικείμενα ψηλά και τα ελαφριά χαμηλά. Με αυτό το τρόπο το σακίδιο θα παραμένει ίσιο και θα πιέζει περισσότερο προς τα κάτω, δηλαδή στη ζώνη μέσης, παρά στους ώμους. Στις μέρες μας τα περισσότερα σακίδια δεν έχουν εξωτερικούς σκελετούς. Γι’αυτό, εκεί θέλουμε το βάρος κοντά στη πλάτη και στη μέση για τον ίδιο λόγο. Για να οδηγεί το σακίδιο σε ευθεία προς το έδαφος με το περισσότερο βάρος να πηγαίνει στη ζώνη μέσης.









Αδιαβροχοποίηση σε όλα



Οτιδήποτε μπαίνει μέσα στο σακίδιο πρέπει να είναι τυλιγμένο και ασφαλισμένο (π.χ. με σακουλάκια τύπου Ziploc) για αδιαβροχοποίηση. Πρώτον αυτό θα προστατεύει τα υλικά. Δεύτερον δε θα χρειάζεται να σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί εάν χρειαστεί να περάσετε από νερό ή υπάρχει μεγάλη βροχόπτωση. Και τρίτον, τα σακουλάκια έχουν αμέτρητες χρήσεις σε κατάσταση επιβίωσης και το βάρος τους είναι αμελητέο.









Υλικά έτοιμα προς χρήση Οτιδήποτε μπαίνει μέσα στο σακίδιο πρέπει να είναι τυλιγμένο και ασφαλισμένο (π.χ. με σακουλάκια τύπου Ziploc) για αδιαβροχοποίηση. Πρώτον αυτό θα προστατεύει τα υλικά. Δεύτερον δε θα χρειάζεται να σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί εάν χρειαστεί να περάσετε από νερό ή υπάρχει μεγάλη βροχόπτωση. Και τρίτον, τα σακουλάκια έχουν αμέτρητες χρήσεις σε κατάσταση επιβίωσης και το βάρος τους είναι αμελητέο.



Μη ξεχνάτε ποτέ ότι το σακίδιο BOB έχει στόχο να σας πάει με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β και μπορεί να πάρει έως και τρεις ημέρες. Δεν είναι σακίδιο μακροχρόνιας επιβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να έχετε τίποτα που απαιτεί πολύ χρόνο ή προορίζεται για μακροχρόνια επιβίωση.



Για παράδειγμα, δε χρειάζεται κανενός είδους εξοπλισμός μαγειρικής, μπορείτε να έχετε έτοιμα γεύματα για τρεις ημέρες όπως μπάρες δημητριακών, ξηρούς καρπούς, κονσέρβες, ξηρά τροφή, κτλ. Αντίστοιχα, δε χρειάζονται αντίσκηνα ή δέκα διαφορετικά υλικά για άναμμα φωτιάς. Συνήθως δύο αναπτήρες, ένας σπινθηριστής και λίγο προσάναμμα είναι ιδανικά για φωτιά και μία απλή τέντα ιδανική για καταφύγιο.



Ο στόχος είναι να φτάσατε με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β σε διάστημα το πολύ 72 ωρών, όχι να κάνετε κατασκήνωση ή μακροχρόνια επιβίωση. Μη το ξεχνάτε. Ακόμα και οι στάσεις θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό για να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας.







Εμφάνιση

Δε θέλετε κάτι που να τραβάει τη προσοχή. Εφόσον είστε σε κατάσταση φυγής σημαίνει ότι είτε και άλλοι άνθρωποι είναι στην ίδια κατάσταση, είτε ότι κάποιος σας κυνηγάει. Μπορεί ο τακτικός εξοπλισμός να είναι όμορφος και πρακτικός αλλά σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. σε αστικά κέντρα) τραβάει πολύ τη προσοχή σε σχέση με πιο απλά σακίδια.









Ευτυχώς, αρκετές εταιρίες τακτικού εξοπλισμού προσπαθούν να προσφέρουν λύση σε αυτό το πρόβλημα και βλέπετε ένα τέτοιο παράδειγμα στην επόμενη φωτογραφία από την εταιρία SOG. Αλλά σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι θέλετε κάτι που δε ξεχωρίζει από το σύνολο της περιοχής όπου θα κινείστε.



Λεφτά και χαρτιά Δε θέλετε κάτι που να τραβάει τη προσοχή. Εφόσον είστε σε κατάσταση φυγής σημαίνει ότι είτε και άλλοι άνθρωποι είναι στην ίδια κατάσταση, είτε ότι κάποιος σας κυνηγάει. Μπορεί ο τακτικός εξοπλισμός να είναι όμορφος και πρακτικός αλλά σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. σε αστικά κέντρα) τραβάει πολύ τη προσοχή σε σχέση με πιο απλά σακίδια.Ευτυχώς, αρκετές εταιρίες τακτικού εξοπλισμού προσπαθούν να προσφέρουν λύση σε αυτό το πρόβλημα και βλέπετε ένα τέτοιο παράδειγμα στην επόμενη φωτογραφία από την εταιρία SOG. Αλλά σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι θέλετε κάτι που δε ξεχωρίζει από το σύνολο της περιοχής όπου θα κινείστε.



Είναι καλό να έχετε ένα σεβαστό ποσό χρημάτων σε μετρητά γιατί ποτέ δε ξέρετε εάν θα λειτουργούν τα τραπεζικά συστήματα ή αν θα έχετε εσείς πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, πρέπει να έχετε αντίγραφα όλων των σημαντικών εγγράφων σας. Μία καλή πρακτική είναι να τα έχετε σαρώσει όλα και να τα έχετε αποθηκεύσει κρυπτογραφημένα σε τουλάχιστον δύο μνήμες USB που τις έχετε σε διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα μία στο πορτοφόλι σας και μία στο σακίδιο. Θα ήταν καλό να τα έχετε και ως τυπωμένα αντίγραφα αλλά οπωσδήποτε πρέπει να τα έχετε κάπου διότι ίσως να τα χάσετε για πάντα (π.χ. πυρκαγιά ή αντίστοιχη καταστροφή στο σπίτι).



Φαρμακείο



Οι περιστάσεις θα καθορίσουν το φαρμακείο που χρειάζεστε αλλά και πάλι να θυμάστε ότι μιλάμε το πολύ για 72 ώρες. Άρα σίγουρα κάτι μπορεί να πάει στραβά αλλά δε χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα πάντα. Προσοχή όμως, προσέξτε να έχετε τα απαραίτητα όπως για παράδειγμα φάρμακα που ίσως λαμβάνετε, υλικά πρώτων βοηθειών για τυχόν αλλεργίες που έχετε, κτλ.



Νερό



Πολύ νερό. Σύμφωνα με την αμερικανική FEMA (Federal Emergency Management Agency, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης) το ελάχιστο νερό για έναν ενήλικο άνθρωπο είναι ένα γαλόνι (3.78 λίτρα) ανά ημέρα. Καθώς η χρήση του σακιδίου BOB υπονοεί ότι φεύγετε για λόγους επιβίωσης από ένα σημείο δε θέλετε να σταματάτε συνεχώς για ανεύρεση νερού. Φυσικά, εξαρτάται από το περιβάλλον αλλά ως γενική αρχή μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα γαλόνι νερό για άμεση χρήση και κάτι όπως το «Φίλτρο LifeStraw» για να πίνετε νερό όπου βρίσκετε.





Διάσωση & Επικοινωνία

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα απαραίτητα για επικοινωνία και διάσωση/σηματοδότηση. Δηλαδή, εάν το σχέδιο σας για να φτάσετε στο σημείο προορισμού αποτύχει. Μεταβείτε στο εφεδρικό σας σχέδιο και αποτύχει και αυτό. Τότε μπαίνετε σε κατάσταση επιβίωσης με πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης. Εκεί χρειάζεστε μέσα για να ειδοποιήσετε τις υπηρεσίες διάσωσης. Αυτά μπορεί να είναι ασύρματοι, φακοί, φωτοβολίδες, καθρέφτες σηματοδότησης, κτλ. Ασφαλώς, και εδώ εξαρτώνται από το περιβάλλον και βάση αυτού θα πρέπει να κάνετε την επιλογή σας.









Ρουχισμός Πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα απαραίτητα για επικοινωνία και διάσωση/σηματοδότηση. Δηλαδή, εάν το σχέδιο σας για να φτάσετε στο σημείο προορισμού αποτύχει. Μεταβείτε στο εφεδρικό σας σχέδιο και αποτύχει και αυτό. Τότε μπαίνετε σε κατάσταση επιβίωσης με πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης. Εκεί χρειάζεστε μέσα για να ειδοποιήσετε τις υπηρεσίες διάσωσης. Αυτά μπορεί να είναι ασύρματοι, φακοί, φωτοβολίδες, καθρέφτες σηματοδότησης, κτλ. Ασφαλώς, και εδώ εξαρτώνται από το περιβάλλον και βάση αυτού θα πρέπει να κάνετε την επιλογή σας.



Το περιβάλλον θα καθορίσει τι εφεδρικό ρουχισμό χρειάζεται να έχετε μαζί σας αλλά υπάρχει και κάτι που είναι κανόνας. Μιλάμε για έως και τρεις ημέρες με ελάχιστο ύπνο και πιθανόν πολύ περπάτημα. Τουλάχιστον μία με δύο φορές την ημέρα πρέπει να αλλάζετε κάλτσες. Θα είναι τραγικό να μην καταφέρετε να φτάσετε στο σημείο προορισμού λόγω τραυματισμών στα πόδια που σας καθυστέρησε. Ακούγεται αστείο αλλά όσοι έχουν κάνει πορείες μεγάλων αποστάσεων αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα από τις κάλτσες.



Μη κάνετε πιο δύσκολη τη ζωή σας



Αφήσαμε αυτό για το τέλος, αν και πρακτικά συνοψίζει όσα ήδη περιγράψαμε. Δηλαδή, εάν υπάρχει κάποιο εργαλείο ή τεχνική που μπορεί να σας προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα πιο γρήγορα και με λιγότερη ενέργεια, χρησιμοποιήστε το. Σε όλους μας αρέσει να ανάβουμε φωτιά με τριβή γιατί νοιώθουμε ικανοποίηση αλλά σε κατάσταση διαφυγής ένας αναπτήρας είναι πολύ πιο αποτελεσματικός.



Το ίδιο και με το νερό. Πρέπει να γνωρίζετε πως θα το αποστειρώνετε νερό για καταστάσεις επιβίωσης αλλά κάτι όπως το «Φίλτρο LifeStraw» είναι καλύτερη επιλογή γιατί κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και εύκολη. Αντίστοιχα με τη τροφή, είναι ωραία η κατασκευή παγίδων, η χρήση βοτάνων, κτλ. αλλά σε μία τέτοια κατάσταση μερικές μπάρες δημητριακών και πρωτεΐνης είναι πολύ πιο αποτελεσματικές και γρήγορες. Άρα κρατήστε αυτό κατά νου.



Μιλάμε για τρεις το πολύ ημέρες, μη κάνετε τη ζωή σας πιο δύσκολη απ’όσο ήδη είναι και μη σπαταλάτε ανούσια ενέργεια. Ο στόχος είναι να φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο ασφαλές σημείο, όχι η μακροχρόνια επιβίωση.



Πηγή: defensegr.wordpress.com