Τομ Κάρβελ... Ο «βασιλιάς του παγωτού» της Αμερικής ήταν Έλληνας! Πώς ο Θωμάς Καρβέλας έφτασε να έχει 700 υποκαταστήματα και να είναι πρώτο όνομα μέχρι και σήμερα!

Στην Αμερική η λέξη Carvel είναι συνώνυμο του φρέσκου παγωτού και προέρχεται από το όνομα ενός Έλληνα μετανάστη, του Θωμά Καρβέλα, που είνα...









Στην Αμερική η λέξη Carvel είναι συνώνυμο του φρέσκου παγωτού και προέρχεται από το όνομα ενός Έλληνα μετανάστη, του Θωμά Καρβέλα, που είναι γνωστός ως ο «βασιλιάς του παγωτού».Ο Θωμάς Καρβέλας γεννήθηκε το 1906 στην Αθήνα και σε ηλικία 4 ετών μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του. Ο πατέρας του προμήθευε τα ελληνικά εστιατόρια με κρασί που έφτιαχνε την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης. Το 1937 παντρεύτηκε τη γυναίκα του Αγνή, η οποία ήταν μετανάστρια από την Σκωτία Όταν ο Κάρβελ μεγάλωσε, όπως τα περισσότερα ελληνόπουλα στην Αμερική, έκανε περιστασιακές δουλειές για να επιβιώσει.Σε μικρή ηλικία ξεκίνησε να εργάζεται σε εταιρεία αυτοκινήτων, αλλά διαγνώστηκε με φυματίωση και οι γιατροί τον συμβούλευσαν να μετακομίσει σε μια περιοχή εκτός της Νέας Υόρκης. Τελικά αποδείχτηκε ότι η γνωμάτευση του γιατρού ήταν λανθασμένη, αλλά τον ωφέλησε στην μετέπειτα πορεία του. Σε ηλικία 26 χρόνων μετακόμισε στο Γουεστσέστερ και έπιασε δουλειά ως οδηγός που μετέφερε παγωτά με ένα λευκό φορτηγό.Η ζημιά του φορτηγού Το 1934 ήταν από τις πιο ζεστές χρονιές στην Αμερική. Το Σαββατοκύριακο, της Ημέρας μνήμης για τους Αμερικάνους, ο Κάρβελ μετέφερε με το φορτηγό του παγωτό. Ενώ βρισκόταν στο Hartsdale έπαθε λάστιχο και το παγωτό που μετέφερε άρχισε να λιώνει. Τότε έστησε έναν πάγκο και ξεκίνησε να πουλάει λιωμένο παγωτό στους περαστικούς που ταξίδευαν για το Σαββατοκύριακο. Σε λίγες ώρες ο Κάρβελ κατάφερε να ξεπουλήσει το εμπόρευμα κερδίζοντας 3,500 δολάρια, που σε σημερινή αξία φτάνουν τις 60,000. Φυσικά δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Για τα επόμενα δύο χρόνια πουλούσε από το ίδιο σημείο, soft παγωτά στους περαστικούς....ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ http://www.mixanitouxronou.gr/o-vasilias-tou-pagotou-tis-amerikis-itan-o-ellinas-tom-karvel-efthase-ta-700-ipokatastimata-ke-ekane-terastia-epitichia-otan-gia-kathe-pagoto-dorize-allo-ena-akomi-ke-simera-ine-to-korif/