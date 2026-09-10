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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Το 68% των Ισραηλινών θεωρεί την Τουρκία ως μια επικίνδυνη απειλή για την ασφάλεια.

Σεπτεμβρίου 10, 2026

Μια νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Ασφάλειας και Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ αποκαλύπτει: Το 68% των Ισραηλινών -και το 77% των Εβραίων ...



Μια νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Ασφάλειας και Δημοσίων Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ αποκαλύπτει: Το 68% των Ισραηλινών -και το 77% των Εβραίων Ισραηλινών- βλέπουν την Τουρκία ως επικίνδυνη απειλή.

Το 60% υποστηρίζει τη στρατιωτική δράση για την αναστολή των τουρκικών στρατιωτικών υποδομών στη Συρία.

Το 70% επιθυμεί το Ισραήλ να θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές και να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον για να συγκρατήσει την Άγκυρα.

Αλλά εδώ βρίσκεται η προειδοποίηση:

Όταν οι Ισραηλινοί αξιολόγησαν τις απειλές που αντιμετωπίζει η επόμενη κυβέρνηση, η Τουρκία συγκέντρωσε μόλις 2,8 στα 6, καταγράφοντας χαμηλότερη προτεραιότητα πίσω από το Ιράν, τη Χαμάς και άλλους.

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