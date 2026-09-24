Αυστραλία: 65χρονος κατηγορείται ως προπαγανδιστής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS)

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας απήγγειλε την Τετάρτη 23/09 κατηγορίες εναντίον ενός 65χρονου κατοίκου της Μελβούρνης, ο οποίος κ...

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας απήγγειλε την Τετάρτη 23/09 κατηγορίες εναντίον ενός 65χρονου κατοίκου της Μελβούρνης, ο οποίος κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως προπαγανδιστής του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και διένειμε υλικό με οδηγίες για το πώς να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν επιθέσεις με πολλούς νεκρούς.Ο Μοχάμεντ Μπακίτ, Αυστραλός πολίτης γεννημένος στη Σομαλία, εμφανίστηκε σύντομα ενώπιον του Πρωτοδικείου της Μελβούρνης, μετά τη σύλληψή του στο σπίτι του στο Κάρλτον, στο εσωτερικό βόρειο τμήμα της πόλης.Η Αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Μπακίτ ορκίστηκε υποταγή στο ISIS μεταξύ 2018 και 2020 και διένειμε περίπου 10.000 έγγραφα, μηνύματα, εικόνες, βίντεο και αρχεία ήχου που σχετίζονται με εκτελέσεις, βασανιστήρια και μαζικές δολοφονίες.Κατηγορείται επίσης για κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αποφυγή των Αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και για υλικό με οδηγίες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιθέσεων με πολλούς νεκρούς.Η Βοηθός Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Πόλα Χάντσον, δήλωσε ότι ο όγκος του υλικού που φέρεται να διανεμήθηκε κατατάσσει τον Μπακίτ μεταξύ των πιο ενεργών προπαγανδιστών της πλατφόρμας κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.«Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS βασίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διανομή προπαγάνδας και τη στρατολόγηση υποστηρικτών», δήλωσε η Χάντσον.Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο Μπακίτ λειτουργούσε εκ μέρους του ISIS χωρίς να ταξιδέψει σε εδάφη που ελέγχονταν από την ομάδα κατά τη διάρκεια της εδαφικής της επέκτασης στο Ιράκ και τη Συρία.Η έρευνα ξεκίνησε όταν Αυστραλοί τελωνειακοί υπάλληλοι ανέκοψαν τον Μπακίτ στο Αεροδρόμιο της Μελβούρνης τον Νοέμβριο του 2020, ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Αίγυπτο.Έρευνα στο τηλέφωνό του φέρεται να αποκάλυψε εξτρεμιστικό υλικό.Η Αστυνομία εκτέλεσε αργότερα άλλο ένα ένταλμα έρευνας το 2024, αλλά δεν ισχυρίζεται ότι ο Μπακίτ συνέχισε τη διανομή τέτοιου υλικού μετά το 2020.Ο Μπακίτ αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, την κατοχή βίαιου εξτρεμιστικού υλικού και τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την πρόκληση αδικήματος.Προφυλακίστηκε και αναμένεται να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση την Πέμπτη 24/09.Η Αστυνομία δήλωσε ότι δεν τον έχει συνδέσει με καμία τρομοκρατική επίθεση ή συνωμοσία.