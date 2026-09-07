Σαλαμίνα: Συνελήφθη 61χρονος Ολλανδός - Παρενόχλησε σεξουαλικά 24χρονη

Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής ένας 61χρονος Ολλανδός στη Σαλαμίνα, για σεξουαλική παρενόχληση 24χρονης. Ειδικότερα, στελέχη της Λιμενική...

Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής ένας 61χρονος Ολλανδός στη Σαλαμίνα, για σεξουαλική παρενόχληση 24χρονης.Ειδικότερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, για παράβαση του άρθρου 337 του Π.Κ..Ο 61χρονος προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος 24χρονης ημεδαπής, στην περιοχή Βουρκάρι.Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.