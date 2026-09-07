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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Και το ραδιόφωνο στην Ελλάδα η (θεσμική) ακροδεξιά το έφερε... 1936!

Σεπτεμβρίου 07, 2026

   Με τον Αναγκαστικό Νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΥΡΕ (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) «δια την διαπαιδαγώγησιν, μόρφωσιν και...

  



Με τον Αναγκαστικό Νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΥΡΕ (Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών) «δια την διαπαιδαγώγησιν, μόρφωσιν και ψυχαγωγίαν του κοινού». Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ.

Να υπενθυμίσουμε ότι και την τηλεόραση 3 δεκατίες αργότερα πάλι μια δικτατορία την έφερε, αυτή της 21ης Απριλίου. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση...


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