Ρόδος: Αύριο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έπεσε από μεγάλο ύψος σε φαράγγι και σκοτώθηκε

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 3.00 το μεσημέρι, θα γίνει στο χωριό Έμπωνας, η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του τ...

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 3.00 το μεσημέρι, θα γίνει στο χωριό Έμπωνας, η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Τρίτη (22/9) κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, Αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.Το δύσβατο φαράγγι της Σιδερίτισσας όπου έχασε τη ζωή του ο 52χρονος πυροσβέστηςΟι εικόνες από το φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο αποτυπώνουν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών.Το απόκρημνο ανάγλυφο, οι βραχώδεις πλαγιές, τα στενά περάσματα και η δυσκολία πρόσβασης συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Στο συγκεκριμένο σημείο κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες, προκειμένου να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος δύο τουρίστες που είχαν ανάγκη βοήθειας, όταν συνέβη το δυστύχημα με θύμα τον 52χρονο συνάδελφό τους.